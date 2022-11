‘Je moet de vergelijking met Hitler juist wél maken’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Verwarmen is peperduur voor slecht geïsoleerde scholen: ‘We zullen dekentjes moeten leggen’

Het is koud in de klas. 67 procent van de – vaak meer dan een eeuw oude –scholen heeft geen muurisolatie, zo blijkt uit een nieuwe KU Leuven-studie. 55 procent heeft geen dakisolatie, een derde niet eens dubbelglas. Noodgedwongen bespaart het onderwijs op verwarming.

“Wij hebben nu een schoolwinkeltje met warme truien voor kinderen die er anders geen kunnen betalen.”

Lees hier de reportage.

Beeld Eric de Mildt

Het nieuwe boek van moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt (67), Dagboek 1933, gaat over het jaar dat Adolf Hitler de macht greep. Het is een stevige waarschuwing voor wie extreemrechts vandaag onderschat of wil normaliseren. “Er zijn veel parallellen met vandaag.”

Lees hier het interview.

Dirk Verhofstadt. Beeld Tim Dirven

3. ‘Ik ben gestopt met lezingen te geven. Het heeft geen zin meer’: klimaatstrijders Francesca Vanthielen en Nic Balthazar

Immer joviaal en schijnbaar onvermoeibaar trekken Nic Balthazar (58) en Francesca Vanthielen (49) mee aan de kar van Klimaatzaak. Zonder ooit de moed te verliezen blijven ze op dezelfde nagel kloppen: de klimaatverandering verdraagt geen gepruts in de marge meer en vraagt om een totale omslag.

“Als we nu niet aan het panikeren zijn, wanneer dan wel?”

Lees hier het interview.

Francesca Vanthielen en Nic Balthazar. Beeld Damon De Backer

4. Conner Rousseau (Vooruit) lanceert nieuwe docuserie op YouTube. En hij doet dat uiteraard niet zomaar

Vandaag stelt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau een nieuwe online docuserie over zichzelf voor. De serie, die The Last Summer als titel meekrijgt en op YouTube te zien zal zijn, komt er naar aanleiding van zijn dertigste verjaardag en zijn derde jaar als partijvoorzitter van Vooruit.

Met de docuserie toont Rousseau hoe de digitale wapenwedloop onder partijen steeds verder gaat. En dan moet de verkiezingsstrijd nog losbarsten.

Lees hier de analyse.

Beeld Philippe Callant

De jongste is 57 jaar en de bekendste viroloog van België en omstreken. De oudste is 80, stond levenslang in het onderwijs en kan uitstekend zingen. Marc en Edward Van Ranst, zoon en vader. “Hij is voorzichtiger dan ik. Mijn vader maakt zich wel zorgen over mijn Twittergedrag.”

Lees hier het interview.

Marc en Edward Van Ranst. Beeld Wouter Van Vooren

6. Zij gingen écht anders leven voor het klimaat: ‘Ik heb maar van één ding spijt: ik had sneller moeten verhuizen’

Alleen met grote systeemveranderingen zullen we een min of meer gunstige uitweg uit de klimaatcrisis vinden. Maar dat betekent niet dat individuele acties geen impact hebben. Deze vijf gooiden, elk op hun manier, hun leven over een totaal andere boeg voor een betere toekomst en een gelukkiger nu.

“Minder kopen werkt. Zeg luidop wat je nodig hebt. Het bevordert je creativiteit en je connectie met de buitenwereld.”

Lees hier de getuigenissen.

Beeld Rebecca Fertinel

7. Raf Walschaerts: ‘Als drinken je leven beheerst en je moet daarmee stoppen, dan word je omvergeblazen’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: muzikant-cabaretier Raf Walschaerts (57). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

“Ik kan alleen maar dingen met passie doen. In de liefde is dat voor mij ook altijd een criterium geweest. Het moet passioneel zijn of het is niet. Zo leg je natuurlijk een heel grote druk op een relatie. Dat besef ik nu wel.”

Lees hier het interview.

Raf Walschaerts. Beeld © Stefaan Temmerman

VS-president Joe Biden overweegt opnieuw mee te doen in de presidentsverkiezingen van 2024. Volgens historicus Adam Hochschild laat hij beter de jonge generatie de kastanjes uit het vuur halen, want door de aders van oud, wit, Amerika stroomt te veel kwaad bloed.

“Samenzweringsnonsens die door Trump en zijn aanhang worden verspreid, blijven geradicaliseerde gekken verder aansporen tot geweld.”

Lees hier het interview.

Enthousiaste supporters juichen Donald Trump toe tijdens een bijeenkomst in Miami, vorig weekend. Beeld Getty Images

9. Op bezoek bij de school voor hoogbegaafde kinderen: ‘Zijn intelligentie kan ook zijn geluk in de weg staan’

Hoogbegaafdheid lijkt een zegen, maar het kan ook een vloek zijn. Omdat de juiste begeleiding zo moeilijk te vinden is, startten twee moeders in Edegem zelf met een school voor hoogbegaafde kinderen. “Elke ochtend voor school zei mijn kind: ‘Ik ga weer naar de hel.’”

Lees hier de reportage.