‘Je kunt Hongarije geen democratie meer noemen. Het is eerder een legaal verkozen autoritaire regering’

De Hongaarse academica en lgbtq+-activiste Dorottya Rédai kreeg de Burgerschapsprijs van Stichting P&V. Met Sprookjesland is van iedereen maakt ze homoseksualiteit bespreekbaar in een land waar repressieve wetten dit bemoeilijken.

Als we Dorottya Rédai ontmoeten in Brussel heeft ze voor het eerst sinds lang weer een reden hoopvol te zijn. In het Europees Parlement is er grote interesse voor Sprookjesland is van iedereen, waarin lgbtq+-personages en de diverse Europese samenleving verwerkt werden in traditionele kinderverhaaltjes.

Prinsen huwen in het boek met elkaar, twee prinsessen leven nog lang en gelukkig samen met mensen met verschillende huidskleuren en sociale afkomst. “Het boek is nu al in meer dan tien talen vertaald en er zijn meer vertalingen op komst”, zegt ze. “Het is overal makkelijk verkrijgbaar… Behalve in Hongarije.”

Toen Rédai en haar Labrisz Lesbian Association het sprookje voor het eerst publiceerden in 2020 werden ze in eigen land meteen het doelwit van een homofobe regeringscampagne. De controverse werd door de Fidesz-regering van premier Viktor Orbán gebruikt als voorwendsel om in de zomer van vorig jaar een repressieve wet te stemmen. De zogeheten ‘kinderbeschermingswet’ – een misleidende term – legde vast dat het afbeelden van homoseksualiteit en gendertransitie in scholen, de media en reclame verboden is.

Kan Sprookjesland is van iedereen nu nog worden verkocht in Hongarije?

“In principe wel, in de praktijk gebeurt dit toch dikwijls onder de toonbank. Een gevolg van de wet is dat boeken die homoseksualiteit en gendertransitie afbeelden verpakt moeten worden zodat kinderen ze niet te zien zouden krijgen, zoals men vroeger ook een wikkel deed rond pornoblaadjes. Die boeken mogen ook niet in etalages te zien zijn of verkocht worden binnen de 200 meter van een school- of kerkgebouw.

“Niemand komt dit controleren, maar wij stellen, tot onze verbazing, vast dat veel Hongaarse boekhandels zo bang zijn van de wet dat ze zelf meer doen dan wat de wet voorschrijft! Men past dit nu ook soms toe op ons kinderboek. Een grote keten van kinderboeken toont ons sprookje niet. Je kunt het enkel bestellen.

“Vorige week nog zag ik in een andere grote boekenwinkel in Boedapest dat ons sprookje er verborgen zat tussen boeken over kinderpsychologie in plaats van de kinderboeken. (zucht) Ze zetten wel een boek in de verf met vijftig verhalen over het traditionele gezin, aanbevolen door onze presidente die berucht is om haar homofobie. Dit soort autocensuur houdt het regime van Orbán dus in stand.”

Daartegenover staan ook verzetsdaden van moedige boekhandels?

“Ja, gelukkig wel, al blijft dit meestal beperkt tot kleinere, onafhankelijke boekhandelaars die ons boek toch in de etalage plaatsen.”

De geschiedenis leert gelukkig dat verboden boeken altijd hun lezers vinden. Hoeveel sprookjes zijn er ondanks alles toch al verkocht in Hongarije?

“Cynisch kun je inderdaad zeggen dat slechte marketing ook goede marketing is. Door de aanvallen werd ons boek bekender en populairder. Veel mensen kochten het boek als steun voor ons, voor de gelijkheidswaarden in het verhaal en als vorm van stil protest tegen de regering. Zo werd het onverhoopt een bestseller. Tot nu hebben we in Hongarije meer dan 33.000 exemplaren verkocht, wat een groot aantal is voor de relatief kleine kinderboekenmarkt.”

Heeft de distributie een positief effect?

“Ja, zeker voor de activistische lgbtq+-gemeenschap. Onze beweging en andere organisaties hebben meer leden kunnen werven, meer fondsen ingezameld en dus meer activiteiten kunnen organiseren. We hebben ondanks alle tegenkanting de lesbische stem beter kunnen laten horen, waardoor we de gemeenschap ook meer steun kunnen geven. Het verzet is dus succesvol.”

Het belangrijkste is dat het boek ook Orbán-kiezers bereikt en hun vooroordelen ongedaan maakt. Gebeurt dit al?

“Dat begint te gebeuren, ja. We merkten dat tijdens betogingen. Het protest tegen de ‘kinderbeschermingswet’ wist over enkele dagen meer dan 10.000 mensen op de been te brengen, meer dan 130.000 mensen tekenden een petitie.

“Ons grootste succes was dat we een regeringsreferendum over de anti-lgbtq+-wetten, dat eerder dit jaar samenviel met de verkiezingen, wisten te laten verwerpen door de kiezers te vragen om ongeldig te stemmen. Liefst 1,7 miljoen van de 5 miljoen stemmende Hongaren deden dit toch, zodat de raadpleging afgekeurd werd. Juridisch had dit geen effect omdat de wetten al gestemd waren, maar regeringspartij Fidesz leed zwaar gezichtsverlies.”

In de voorbije jaren zorgden repressieve wetten wel ook voor een stijging van haatmisdaden?

“Ja, helaas, vooral vorig jaar was er een duidelijke stijging in haatmisdaden tegen de lgbtq+-gemeenschap. Homoseksuele en lesbische koppels werden op straat aangevallen. Er is een duidelijk verband tussen overheidswetten of -propaganda en geweld tegen onze gemeenschap. Dit is al meer dan tien jaar aan de gang.

“Al vrij vroeg in Orbáns premierschap werd de grondwet aangepast om het huwelijk te omschrijven als louter een heteroseksuele unie. De voorbije drie jaar was er een versnelling. Zo werd de juridische erkenning van transgender en intersekse personen beëindigd. De meeste trans activisten hebben sindsdien Hongarije verlaten. Je kunt niet in een land leven waar je als legale entiteit niet bestaat. Wie bleef, krijgt het erg moeilijk.

“Het verbod op adoptie voor holebikoppels laat ook diepe sporen na. Ik ken veel koppels die hun kinderwens in Hongarije niet meer kunnen waarmaken, vooral dertigers. Een koppel stond zelfs op het punt een kindje te adopteren, de kinderkamer was al klaar, en toen werd alles stopgezet na de stemming van de wet. Ook zij verlieten uiteindelijk het land.”

Wordt u ook persoonlijk geviseerd?

“Op Facebook krijgt vooral onze organisatie veel haatboodschappen, maar het zijn meestal trollen. We zijn er gewoon aan geraakt. Om dit soort dreigementen te vermijden heb ik wel geen persoonlijke account op dit sociale medium.

“Een buitenlandse Burgerschapsprijs ontvangen geeft mij en mijn organisatie nu wel een zekere bescherming. De erkenning is erg belangrijk als je in je eigen land niet gezien wordt. Het is ook goed dat we op die manier zichtbaar zijn als lgbtq+-gemeenschap, dat we andere Europeanen tonen wat er hier allemaal gebeurt.

“In Hongarije zelf wordt over onze verwezenlijkingen helaas bijna niet bericht of zeer negatief door de regeringsmedia. Ze doen dus langs de ene kant alsof we niet bestaan en langs de andere kant onderdrukken ze elke vorm van activisme.”

Voor jongeren die hun diverse genderidentiteit ontdekken moet het soms erg zwaar zijn. Wat betekent het voor hen om op te groeien in zo’n verstikkend klimaat?

“Het is voor jonge mensen veel moeilijker geworden om over hun genderidentiteit te praten op school door de ‘kinderbeschermingswet’. Meer zelfs, kinderen worden nu vaker blootgesteld aan geweld ten gevolge van iemands gender. Gelukkig vinden jongeren wel informatie op het internet, ik hoop dat hun open attitude voor verandering zorgt.”

Krijgen jullie brieven van jongeren als reactie op jullie sprookje?

“Een recent voorval dat me bijblijft is een open brief die geschreven werd door een 13-jarig meisje. Ze legde uit dat ze lesbisch was en waarom de wetten van de overheid haar juridisch en emotioneel raakten. Zulke moedige jongeren bekopen hun openheid vaak met aanvallen door regeringsmedia.

“Nog een voorbeeld: op een recente massabetoging van onderwijzers voor betere loonvoorwaarden bracht een 18-jarig meisje een slamgedicht waarin ze als hetero uithaalde naar restrictieve lgbtq+-wetten. Ze werd daarna in overheidskranten met de grond gelijk gemaakt. De directeur van haar katholieke school distantieerde zich ook openlijk van haar. Ze zat in haar laatste jaar en moest enkele maanden voor het afstuderen uiteindelijk van school veranderen. Officieel gebeurde dat op eigen initiatief, maar ze maakte de keuze onder druk van intimidatie.”

Terwijl er ook lgbtq+-personen in Orbáns overheidsapparaat werken…

“Inderdaad. Het beruchtste voorbeeld is ex-Fidesz-Europarlementslid József Szájer die eind 2020 in Brussel betrapt werd toen hij via een regenpijp wou wegglippen van een seksfeest voor homo’s, terwijl de politie overtredingen vaststelde van de pandemiewetten. Dat was een briljant voorbeeld van de hypocrisie van de Hongaarse regering.”

Waarom doet Orbán zoveel inspanningen om de lgbtq+-gemeenschap zwart te maken. Wat is zijn doel?

“Orbán misbruikt ons om zijn macht te tonen. Hij is altijd al een politiek opportunist geweest. Eind vorige eeuw was hij liberaal, maar hij werd ideologisch hard rechts toen hij zag dat er daar een electoraal wingewest was. Ook nu nog gaat hij altijd daar waar er macht te rapen valt. Internationaal koppelt hij zich ook aan een illiberale beweging die ijvert voor een traditionalistische, patriarchale, samenleving.

“Dit is ook onder invloed van Rusland. Veel van zijn wetten ontleent hij ook aan Vladimir Poetin, een goede vriend van hem. Zo is de repressieve ‘kinderbeschermingswet’ een kopie van wat Rusland al in 2013 deed.

“Ook de restrictieve wet op buitenlandse ngo’s was een kopie van de Russen, al vernietigde het Europees Hof deze bepaling. “Ook de restrictieve wet op buitenlandse ngo’s was een kopie van de Russen, al vernietigde het Europees Hof deze bepaling. Toen al was het voor veel ngo’s te laat. Onder meer de universiteit waaraan ik doctoreerde in Vergelijkende Genderstudies en waarvoor ik werkte als academica, de Central European University, werd gedwongen naar Wenen te verhuizen. Dat was voor mij het signaal dat onze democratie in gevaar was.”

Uw organisatie lijdt ook onder de politieke benoemingen van rechters. Een voorbeeld?

“Een beroepshof van Fidesz-benoemde rechters verwierp onze, in eerste aanleg aanvaarde, smaadklacht tegen een regeringskrant die onze organisatie na de publicatie van het sprookje vergeleek met pedofiele beweging. De zaak is nu in hoger beroep opnieuw in behandeling, maar ook die rechtbank bestaat uit Orbán-getrouwen. In het vonnis in ons nadeel werd geschermd met het recht op vrije meningsuiting. Fidesz is altijd de eerste om te zeggen dat je mag zeggen wat je wil, tot je het niet met ze eens bent.”

Is Hongarije nog een democratie?

“Ik kan Hongarije door de repressie van lgbtq+-burgers geen democratie meer noemen. Het is eerder een legaal verkozen autoritaire regering, die democratisch is verkozen maar haar macht gebruikt om de democratie terug te schroeven. Steeds meer mensen beseffen nu ook dat lgbtq+-rechten een integraal deel zijn van de samenleving. Een aanval op ons treft niet alleen een kleine gemeenschap maar de hele democratie.

“De EU kaart nu ook de groeiende corruptie aan in Hongarije. Dat is geen toeval, want hoe ondemocratischer een land, hoe groter de corruptie.”

De EU houdt nu subsidies in om de Hongaarse regering tot verandering aan te zetten. Helpt dat?

“Financiële sancties hebben altijd een dubbel effect. Aan het einde is de bevolking dikwijls de dupe. Het inhouden van subsidies tot de regering stappen zet inzake corruptiebestrijding, lijkt wel te werken maar het blijft afwachten. Zelf ben ik er meer voor te vinden dat EU-subsidies niet naar de Hongaarse regering maar rechtstreeks naar de civiele samenleving gaan. Het Noorse Civic Fund werkt er al zo, met succes.”

Hier in Brussel hoor je ook voorstellen om het stemrecht van Hongarije in sommige EU-ministerraden te ontnemen.

“Ik denk dat dit als een boemerang zou werken. Orbán hanteert een erg anti-Europese en nationalistische retoriek, en dit zou voor hem koren op de molen zijn. Ik hoorde een van jullie ex-premiers onlangs zeggen dat het goed zou zijn als Orbán buiten de EU zou worden gezet en Zelensky erbij kwam. Toen ik dat hoorde kreeg ik toch een knoop in de maag. Denk aan de bevolking. Vergelijk Hongarije niet met Orbán. De Hongaren willen bij de EU horen.”

Een Duits Europarlementslid schreef in Time Magazine, waarin u als een van de honderd invloedrijkste mensen werd bekroond, dat jullie acties hoop brengen. Ziet u dat ook in de praktijk?

“Ja, wat me hoopvol stemt is dat de jonge mensen nu anders naar ons kijken. Steeds meer mensen zijn het beu. Op een dag zal de bevolking zich tegen de regering keren, daar ben ik van overtuigd.”

Een ‘Hongaarse Lente’ is straks niet uit te sluiten?

“Ik hoop het. Er moet iets radicaal gebeuren, want Orbán en zijn mensen zullen niet meer op een dag wakker worden en de klok terugdraaien naar een gewone democratie. Ik hoop wel dat een vreedzame omwenteling mogelijk is.”

Boldizsár M. Nagy (samen­stelling), Sprookjes­land is van iedereen, Matan Publishers, 196 p., 17,95 euro.