‘Je kunt geen 67.000 berichten trukeren. Sorry, maar ik weet wat ik gezien heb’: vandaag begint het proces-Schild & Vrienden

Een kleine vijf jaar geleden draaide VRT-journalist Tim Verheyden een reportage over Schild & Vrienden. Nu dinsdag het proces tegen de extreemrechtse jongerengroep begint, blikt hij terug. ‘Ik vraag me nog altijd af hoe sommige mensen zo vol haat kunnen zitten.’

Het was “een van de meest impactvolle reportages uit de moderne televisiegeschiedenis”, zegt Tim Verheyden over de Pano van 5 september 2018. Vlaanderen kende Dries Van Langenhove ervoor al een beetje. Ook De Morgen sprak in de maanden voordien met de conservatieve stichter van Schild & Vrienden.

Maar bijna niemand wist dat de leden van zijn club in gesloten chatgroepen niet enkel spraken over traditionele gezinswaarden, maar ook over rassenhaat. Via tienduizenden berichten en memes verspreidden ze een erg giftige ideologie. Dat is althans wat het parket hen ten laste legt.

Dinsdag vindt de inleidende zitting voor het proces tegen de studentengroep plaats, waarna de leden zich moeten verantwoorden voor de rechter. Ondanks het succes van de reportage was er ook kritiek, en die komt vaak neer op de volgende vraag.

Bent u de man die Schild & Vrienden heeft ontmaskerd, of die Dries Van Langenhove groot heeft gemaakt?

“Dat laatste hoor ik nog vaak en het klopt tot op zekere hoogte: die dubbelheid zit er zeker in. Maar ik blijf achter de reportage staan, omdat we het narratief hebben doorgeprikt. We hebben getoond dat een groep jongeren naar de buitenwereld toe een verhaal vertelde over conservatieve ideeën, maar achter de schermen hadden ze een haatdragend doel. Dat was de rode draad door de hele reportage.

“Natuurlijk is de naam van Dries Van Langenhove net door de uitzending bestendigd en heeft hij nu tienduizenden volgers op sociale media. Maar als ik kijk naar de activiteiten die Schild & Vrienden vandaag nog organiseert, dan komt er maar een handvol mensen op af.”

Hoe reageerden de leden van de organisatie op de uitzending?

“Meerdere personen hebben thuis moeilijkheden gekregen. Eén iemand mocht een tijdje niet meer binnen, dat weet ik. Nadien heb ik geen contact meer gehad met de leden. Nog niet zo lang geleden heb ik wel een ontmoeting gehad met een van hen. Dat was een beleefd gesprek, maar uiteraard zullen we over veel dingen van mening blijven verschillen.”

Was iedereen in die groep even radicaal als Van Langenhove?

“Nee, dat denk ik niet. Maar hij had wel de mogelijkheid om mensen mee te slepen, en uiteindelijk deed iedereen wel precies wat hij zei.”

Dat was beangstigend?

“Inderdaad.”

Bent u naderhand bedreigd?

“Na de uitzending kwamen er positieve reacties binnen, maar enkele dagen later ook haatberichten. Ik ben naar de politie gestapt, omdat er werd gedreigd met fysiek geweld – ik herinner me nog een foto van een motorbende die me dreigend aankeek. Ik heb ook een tijdlang politiebewaking gekregen. Tijdens een lezing heeft iemand enkele maanden later een ei naar mijn hoofd gegooid. Meer is er gelukkig niet gebeurd.”

Wat verwacht u van het proces?

“Volgens mij wordt het heel interessant om te volgen hoe de rechter met die memes zal omgaan. Je kunt zeggen dat het om grove humor gaat. Maar als die memes een fundamenteel onderdeel zijn van een besloten silo, waarin tienduizenden van zulke berichten circuleren, dan worden ze in mijn ogen een taal, die dient om ideeën te verspreiden. Het is uiteraard niet aan mij om dat juridisch te beoordelen, wel aan een rechter.

“We hebben Schild & Vrienden negen maanden gevolgd. Eerst in een Facebook-groep en daarna ook op Discord. Het viel me op dat naar het einde van die negen maanden de toon van de berichten almaar scherper en haatdragender werd. Die evolutie kon ik duidelijk zien. Het eindpunt waren dan uitspraken als: ‘De dag van het geweld komt nog wel.’ Ik vraag me nog altijd af hoe sommige mensen zo vol haat kunnen zitten.”

Toen u Dries Van Langenhove met die memes confronteerde, ontkende hij alles.

“Hij zei dat de memes die wij hem toonden gewoon van het internet waren geplukt. Maar in een besloten groep gaf hij net zelf opdracht om memes te maken. Hij zei ook dat er onder geen enkel beding screenshots naar buiten mochten worden gebracht. Hij was de oprichter van de Facebook-groep en organiseerde die op het platform Discord, dus hij kan niet zeggen dat hij er niets mee te maken had.

“Zijn narratief is dat wij ons bediend hebben van knip-en-plakwerk. Het verbaast me niet dat hij zulke dingen zegt, want dat is net eigen aan alles rond desinformatie: je doet mensen twijfelen aan wat echt is. Maar je kunt geen 67.000 berichten trukeren. Sorry, maar ik weet wat ik gezien heb.”

Uit een analyse voor het gerecht bleek later dat Van Langenhove zelf achter de meeste beledigende berichten zat in de Facebook-groep.

“Ja, je kunt gewoon objectief vaststellen welke profielen welke berichten hebben gestuurd. De dag na de uitzending ben ik ook verhoord als getuige. Ons researchmateriaal is toen in beslag genomen. Maar sindsdien heb ik niets meer van de speurders gehoord.”

Heeft Van Langenhove ook iets te winnen bij het proces?

“Tegenover zijn achterban kan hij er zeker voordeel uit halen. Ik vermoed dat hij bij een veroordeling zal zeggen dat hij het slachtoffer is van de ‘elite’, namelijk het gerecht en de media. Ik begrijp dat zoiets aanslaat bij mensen die het gevoel hebben dat ze geen inspraak hebben in onze samenleving. In het andere geval wordt hij vrijgesproken, en dan kan hij zeggen dat het allemaal framing was. Hij zal zich sowieso in een slachtofferrol wentelen.”

Hoe is zijn discours volgens u veranderd sinds 2018? Hij verwijst nu alleszins meer naar complottheorieën over pedofilie.

“Dat zag je toen inderdaad nog niet, maar hij moet ook wel gezien hebben dat zulke dingen in het buitenland werken. Volgens de Amerikaanse QAnon-theorie is er een satanische elite die bestaat uit pedofielen. Je ziet dat hij een deel van die theorieën meeneemt: recent nog toen hij ging protesteren tegen een voorleesmoment van een dragqueen voor kinderen. Het is legitiem om daar vragen over te stellen, maar het is nog iets anders om meteen te stellen: ‘Dat is een pervert en dit is pedofilie.’”

Hij hield een bord vast met daarop: ‘Genderideologie = pedofilie’.

“Exact. Hij ziet dat die boodschap goed aanslaat.”

Over Dries Van Langenhove: ‘Ik ben ervan overtuigd dat zijn ambities buiten de politiek liggen, daarin is hij zeer consequent.’ Beeld BELGA

Is het dan puur strategie? Of gelooft hij die pedofilietheorie ook?

“Dat zou je hem zelf moeten vragen. Je moet altijd de tactiek in het achterhoofd houden. Ik ben ervan overtuigd dat Van Langenhove niet gelooft dat machthebbers pedofielen zijn. Het is een narratief, het is inspelen op het buikgevoel van mensen die achterblijven, omdat de wereld verandert en zij niet kunnen volgen. Dan komen we bij dat concept van metapolitiek. Hij wil de samenleving veranderen door ideeën onder de mensen te verspreiden. Niet langs de traditionele politieke weg, waar hij zich ook aan partijrichtlijnen zou moeten houden.”

Toch ging hij enkele maanden na de reportage op een lijst van Vlaams Belang staan. Waarom is hij nu uit die partij verdwenen?

“We kunnen erover speculeren, maar het feit is dat we het niet weten. Als de partij na de verkiezingen ergens in een meerderheid wil terechtkomen, is het natuurlijk wel beter voor Vlaams Belang als figuren zoals Van Langenhove er geen deel van uitmaken. Ik herinner me trouwens nog een onwennige ontmoeting tussen Van Grieken en Van Langenhove in de zomer van 2018, waar ik getuige van was.

“Van Grieken zei dat hij altijd welkom was bij Vlaams Belang, waarop Van Langenhove sprak dat hij het wel op zijn manier zou doen. Ik ben ervan overtuigd dat zijn ambities buiten de politiek liggen, daarin is hij zeer consequent. Ik vraag me wel af of hij zelf uit de partij is weggegaan of moest vertrekken.”

Weet u soms waar hij dat idee over metapolitiek vandaan heeft gehaald?

“Nee, maar daar zijn heel wat identitaire bewegingen mee bezig. Martin Sellner (die onlangs aan de KU Leuven kwam spreken, red.) heeft het erover, net als Amerikaanse influencers als Nick Fuentes. Ze willen een cultuuroorlog voeren die losstaat van de politiek, maar wel met politieke ideeën.

“Alain de Benoist, als filosoof de belangrijkste vertegenwoordiger van het Franse Nouvelle Droite, schreef in de jaren 80 al over die ‘metapolitique’. Het is oude wijn, maar dan in nieuwe – digitale – kruiken, want dankzij sociale media kunnen zulke figuren heel makkelijk hun ideeën verspreiden.”

Hoe moeten socialemediaplatformen daarmee omgaan?

“Dat is een heel moeilijk debat. In de aanloop naar de bestorming van het Capitool zag je ook dat bepaalde groepen Facebook gebruikt hebben om zich te organiseren, en daarnaast worden via die kanalen natuurlijk ook complottheorieën verspreid.

“Maar de vraag is: wanneer grijp je in? Het is toch niet omdat extreemrechtse groepen met elkaar praten, of mensen scherpe meningen hebben, dat je ze meteen moet verwijderen? Het probleem is eigenlijk dat Facebook en andere spelers ondertussen zo groot zijn geworden dat ze geen overzicht meer hebben.”

Welke les moet de journalistiek trekken over extreemrechts?

“Op zich is er natuurlijk niets verkeerds met heel conservatieve standpunten. Extreme ideeën – of ze nu van rechts of van links komen – bestaan nu eenmaal in onze maatschappij. Het is wel belangrijk om de mechanismen van bepaalde figuren te doorzien. Dat is niet eenvoudig: enkel kritische vragen stellen is soms niet genoeg. Wij zijn er bij onze Pano-reportage in geslaagd te tonen wat er eigenlijk aan de hand was. Daarom sta ik er vandaag nog altijd 200 procent achter.”