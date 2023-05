‘Je kunt geen 67.000 berichten trukeren. Sorry, maar ik weet wat ik gezien heb’: 9 topverhalen van deze week

We hebben negen De Morgen-verhalen van de voorbije week uitgekozen die u dit weekend kan lezen.

1. Help, al mijn vrienden hebben kinderen: ‘Vrienden, ik begrijp dat jullie het zwaar hebben met de kindjes, maar ik mis jullie. Vergeet mij niet’

Plots spreek je niet meer af op café, maar verzamelen je vriendinnen op zondagochtend aan de speeltuin en voer je enkel nog verhakselde gesprekken boven de pampers. Nathalie De Graef (33) wou haar vriendschappen geen stille dood laten sterven. Met Al mijn vrienden hebben kinderen schreef ze een humoristische handleiding voor meer begrip tussen ouders en niet-ouders.

“Het voelde alsof ik als enige zou achterblijven in een kinderloos bootje. Een bootje waarin ik altijd gelukkig heb rondgedobberd, maar waarin ik me wel soms eenzaam heb gevoeld.”

Nathalie De Graef: ‘Geen kinderen hebben is je constant aanpassen aan een wereld die niet eens beseft hoeveel moeite je doet.’ Beeld Tine Schoemaker

2. ‘Hoe erg het ook klinkt, iedereen hier heeft zich ermee verzoend’: in Sint-Petersburg kijkt men weg van de invasie in Oekraïne

Sint-Petersburg claimt de meest creatieve en liberale stad van Rusland te zijn. Het verzet tegen het geweld in Oekraïne was er een jaar geleden het hevigst. Maar inmiddels is het verstomd.

“In het begin van de oorlog ging het er elke dag over. Maar nu, hoe erg het ook klinkt, heeft iedereen zich ermee verzoend. We zijn eraan gewend geraakt.”

Met een militaire parade wordt op het Dvortsovayaplein in Sint-Petersburg de overwinning op nazi-Duitsland herdacht. Beeld AFP

3. Kristien Vermeire, de vrouw van Alain Remue: ‘We waren op vakantie toen uit het huis van Dutroux twee meisjes werden gered. Alain is meteen teruggekeerd, ik bleef achter met een baby, een kleuter en alle koffers’

Het cliché wil dat politiemannen en een goed huwelijk niet samengaan, maar topspeurder Alain Remue (63) en Kristien Vermeire (60) vormen al 35 jaar een gelukkig en geolied duo. Terwijl hij op zoek gaat naar vermiste kinderen, verdwenen echtgenoten of dolende dementerenden, runt Kristien de boel thuis.

Ze bracht de kinderen groot én had een juwelierszaak op het Sint-Baafsplein in Gent. “Alain is een meester in zijn vak, maar thuis vindt hij vaak zijn sleutels niet.”

Alain Remue en Kristien Vermeire: ‘Op vakantie kan Alain niet langs het water lopen zonder te kijken of er een lijk in ligt.’ Beeld Saskia Vanderstichele

4. Van 500 miljoen naar 4,9 miljard euro: hoe de Boerenbond jaar na jaar rijker wordt

De Boerenbond bokst boven zijn gewicht. Een organisatie met minder dan 20.000 leden heeft een zeer belangrijke stem aan tafel. Daar is één overheersende reden voor: de Boerenbond heeft in de loop der jaren een ongelooflijk groot kapitaal bij elkaar gesprokkeld, waarover best geheimzinnig wordt gedaan.

Er waren in 2022 nog slechts 35.192 landbouwbedrijven in ons land. Beeld ANP / EPA

5. Het proces-Schild & Vrienden: ‘Je kunt geen 67.000 berichten trukeren. Sorry, maar ik weet wat ik gezien heb’

Een kleine vijf jaar geleden draaide VRT-journalist Tim Verheyden een reportage over Schild & Vrienden. Nu deze week het proces tegen de extreemrechtse jongerengroep begonnen is, blikt hij terug.

“Ik vraag me nog altijd af hoe sommige mensen zo vol haat kunnen zitten.”

Tim Verheyden: ‘Na de ‘Pano’-uitzending kwamen er positieve reacties binnen, maar enkele dagen later ook haatberichten. Ik ben naar de politie gestapt, omdat er werd gedreigd met fysiek geweld.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Met kortingen op honderden producten voeren Aldi en Lidl de concurrentie in het supermarktlandschap nog verder op. Een golf aan prijsverlagingen lijkt er nochtans niet aan te komen, een bloedbad binnen de sector is daarentegen wel een reëel scenario.

“Alle ketens houden de adem in voor wat nog komt.”

Lidl en Aldi maken de andere ketens zenuwachtig, nu beide ketens kortingen aankondigden. Beeld Anton Coene

7. ‘Vaderschapsverlof is louter een overlevingsverlof’: waarom we het geboorteverlof beter gelijk zouden trekken voor moeders en vaders

Het vaderschapsverlof werd dit jaar uitgebreid, maar twintig dagen volstaan niet om vaders en mee-ouders intensief te betrekken bij de zorg voor hun kind.

“Op deze manier ontzeg je vaders een band met hun kind én houd je de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand.”

vaderschapsverlof Beeld Studio Ski

8. Boris en Lou Bru: ‘We wisten al langer dat het niet goed ging tussen hen. Ze konden het goed verbergen, maar als kind vóél je zoiets’

Boris en Lou Bru, de oudste twee kinderen van sterrenchef Wout Bru, zijn dragers van het Bru-gen. Dat heeft hun niet alleen dezelfde groengele oogopslag geschonken als hun vader, maar ook een brandende ambitie om naar de sterren te reiken.

Als kind hebben ze hun vader vaak moeten missen, maar behalve wat onhandige communicatie over de scheiding en zijn nieuwe relatie nemen ze hem niets kwalijk. “Als klein meisje duwde ik hem soms weg als hij me een kus of een knuffel wilde geven, maar het is helemaal goed gekomen.”

Boris en Lou Bru: ‘Het huwelijk van onze ouders was voorbij, maar ze bleven doen alsof er geen vuiltje aan de lucht was.’contacteer fotograaf bij gebruik Beeld Joanna MacLennan

9. Paul De Grauwe na renteverhoging ECB: ‘De banken krijgen 3,25 procent, maar hun klanten geven ze nauwelijks meer dan 0 procent’

Om de inflatie in de eurozone te temmen, trekt de Europese Centrale Bank de rentes nog verder op. Woonleningen zullen daardoor opnieuw duurder worden.

“Bedrijven profiteerden van de gestegen energiekosten om hun winsten op te krikken. Dat dreef de inflatie op”, zegt econoom Paul De Grauwe (London School of Economics).