‘Je kunt achteraf nog nauwelijks zeggen: dit was corona, of dit was griep’: wat we weten over de besmettingen die nu de ronde doen

1. Hoe staat het ervoor met de coronabesmettingen?

“Het gaat op en af. We hebben de tiende golf net gehad en beginnen nu aan de elfde golf. Wanneer we naar het rioolwater kijken, zien we nog best wat coronabesmettingen in april. Het goede nieuws is: we zien de vertaling van deze besmettingen nauwelijks terug bij de zorgafdelingen. Er zijn wel een heel aantal mensen die dit virus tegenkomen en die er een flink aantal dagen ziek van zijn.”

2. Kunnen we nog een coronagolf verwachten?

“Tja, wanneer je telt, zullen we dus wel de tiende golf gehad hebben en aan de elfde beginnen. Elk van die golfjes gaat samen met een nieuwe subvariant die het weer overneemt van een andere. Maar de vraag is: tot wanneer blijven we tellen? We zitten misschien ook op de honderdtwintigste griepgolf, gaan we dat zo blijven tellen?

Er zijn een aantal golven, maar die zijn qua impact beperkt en we verwachten dat dit zo blijft, zeker omdat dit varianten zijn die in de omikron-sfeer blijven. Sterker nog: we verwachten dat dit virus uiteindelijk meer en meer een seizoensgebonden virus wordt, dat vooral in de koude maanden terugkeert. Dat duurt wat langer dan gehoopt.”

3. Bij welke symptomen kunnen de alarmbellen maar beter afgaan?

“Bij de gewone symptomen, behorend bij een luchtweginfectie. Je kunt nu achteraf nauwelijks zeggen: ‘Dit was corona, of dit was griep’. Het zijn gewone symptomen, zoals koorts of een hoest. Je kon eigenlijk altijd al moeilijk onderscheiden welk virus je had, maar in de coronaperiode werd er corona gezegd omdat er niet veel anders circuleerde.”

4. Zijn er nog maatregelen nodig, anders dan bij ‘reguliere’ griep?

“Wanneer je ziek bent, blijf je zoveel mogelijk thuis en beperk je je contacten. Maar dat was voor 2020 al zo en dat zal altijd wel zo zijn. Je moet gewoon je gezond verstand gebruiken. Er zijn geen regels om in quarantaine te gaan. Het idee is: zolang je je ziek voelt, probeer je zo min mogelijk andere mensen te besmetten. Je moet hetzelfde doen als wat je vroeger deed bij een griep, namelijk je verantwoordelijkheid nemen wanneer je besmettelijk bent.

En wanneer je een week lang ziek bent, probeer je die contacten te beperken tot de symptomen weg zijn. Of door een mondmasker te dragen, als je echt naar buiten moet.”

5. Worden we eigenlijk nog erg ziek van het virus?

“De kans om ernstig ziek te worden door corona, is groter bij mensen met een slechte gezondheid, ouderen, of mensen die niet volledig gevaccineerd zijn. Maar dat kun je niet op individueel niveau inschatten, enkel op bevolkingsniveau. Dat wil zeggen: we zien dat er minder mensen in ziekenhuizen terechtkomen, in vergelijking met de eerste vier golven. Dat geldt zeker voor de intensieve zorg. Maar minder wil niet zeggen: 0 mensen, alleen dat de kans dat je er belandt, veel kleiner is.”