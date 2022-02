Je kent alle argumenten pro: het is gezond, goed voor de dieren en voor het klimaat. Maar je kinderen slepen met de vegetarische voeten

Wanneer je tegen etenstijd komt binnengewaaid, staat de dampende pan al op tafel. “Hmm, lekker, spaghetti”, zeg je, zo vrolijk als je kan. De reactie van je tafelgenoten is stiller dan gebruikelijk. Dan bedenk je dat jullie nog een keertje zouden proberen om een pasta bolognese te maken met een vleesvervanger. Nu is het dan zover.

Je twijfelt tussen met overdreven enthousiasme het tofugehakt in de markt zetten als een spannend experiment, of gewoon zwijgen en doen alsof er niks aan de hand is. De twijfel blijkt onnodig, de kinderen hebben geen vlees maar wel onraad geroken. Missy vist de sprieten spaghetti van tussen de saus, John John hoopt dat door zo klein mogelijke brokjes te eten het bord ook wel leeg zal geraken. Dat lukt niet. Ruim de helft van de maaltijd blijft staan. Terwijl het oprecht best lekker is, weliswaar met een flinke schep niet-veganistische kaas en een scheut tabasco erbij. Wat voor de kinderen, die flauwvallen als ze in de verte nog maar kaas ruiken, dan weer geen optie is.

Je kent alle mogelijkheden en innovaties. Je kent alle argumenten: het is gezond, vaak lekker, goed voor de dieren en goed voor het klimaat. Wat wil een mens nog meer? Het is ook overal. Als je als kookouder bij de scouts de borden opschept, en er is een meisje van zestien of ouder aan de beurt, dan weet je: dat wordt een veggieburger. Maar in je eigen gezin slepen de kinderen met de vegetarische voeten.

Het is, vind jij, de verantwoor­delijkheid van de school. Of neen, preciezer, van de stedelijke dienst die, pre-corona, warme maaltijden leverde aan de scholen. Op donderdag stond altijd een vegetarische schotel op het menu, maar die was vaak zo inspiratieloos of, luidens de ervaringsdeskundige jeugd, ronduit vies, dat kinderen op school zich collectief afkeerden van het vegetarisme. Hoe zou je zelf zijn als je plots een groenteloempia in een saus met ananasblokjes ziet drijven en beseft dat je daar tot aan de schoolbel mee voort moet? Resultaat: op donderdag gingen er weer boterhammetjes mee in de boekentas. Met salami of boterhamworst, helaas.

Neen. Het is, vindt je lief, ook jouw verantwoordelijkheid. Wie fietst soms op zaterdag de halve stad door om bij een ouderwetse beenhouwer een goeie steak te kopen en komt naar huis met een zak vol andere vleeswaren? Wie moppert dat tapenade van paprika boterhammen een beetje wak maakt? Je lief heeft gelijk, zoals altijd.

Maar dat gaat nu veranderen. Dankzij de ‘VeggieChallenge’. Je aankondiging dat jullie ook gaan meedoen, is, zoals gevreesd, niet meteen onthaald met de loftrompet. Ook ‘flexi’ is een optie, zeg je, minstens evenzeer voor jezelf als voor de kinderen. Jullie gaan het dus proberen, zonder duwen of dringen. De humus, de tapenades, de baba ganoush, de pasta’s van olijven en paprika zijn al uitvoerig geproefd. Lekker, zeggen de kinderen. Lekker, zeg jij. En anders is er nog altijd choco.