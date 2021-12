‘Je kan maar beter beginnen hamsteren’: Nutella-tekort dreigt door hazelnotencrisis

Door gigantische inflatie van de lira is het voor Turkse boeren, die verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de hazelnoten wereldwijd, steeds lastiger geworden om hun productie draaiende te houden. Bepaalde meststoffen, pesticides, zaadjes, en andere essentiële producten voor het verbouwen van hazelnoten zijn onbetaalbaar geworden, schrijft de economische krant ‘The Wall Street Journal’. Boeren hebben nu al productie moeten terugschalen en als de lira in waarde blijft verliezen moet er misschien zelfs een complete halt toegeroepen worden.

De financiële crisis is het gevolg van een risicovolle zet van president Erdogan van Turkije. Hij wilde de waarde van de lira verlagen om Turkse export te vergroten, maar dat is omgeslagen in financiële chaos waarin de munt inmiddels de helft minder waard is geworden, en daardoor ook de kosten van de hazelnootproductie. Energie- en transportatiekosten zijn gigantisch gestegen en plannen om het minimumloon mee te laten groeien met de 21 procent inflatie maakt de productie van de cruciale noot duurder en duurder.

“De wereld staat op het randje van een hazelnotentekort”, waarschuwt Turgan Zülfikar, een Turkse bedrijfsadviseur in New York, in ‘The Wall Street Journal‘. “Als je fan bent van Nutella, kan je de potten maar beter gaan hamsteren de volgende keer dat je in de winkel komt.” En niet alleen Nutella gaat de gevolgen van de hazelnotenschaarste merken. Ook andere producten met hazelnoot, bijvoorbeeld Kinder Bueno, gaan naar alle waarschijnlijkheid hard in prijs stijgen.

Nutella Beeld Getty Images/EyeEm

Erdogan heeft intussen zijn koers gewijzigd en probeert de waardevermindering van de lira met alle macht af te remmen. Zo kwam hij met een programma dat het spaargeld van de Turken moet beschermen, en dat lijkt al te werken. Waar de waarde eerder die dag daalde met 11 procent, steeg deze daarna flink. Maar of dat genoeg is? Dat moet nog blijken.