‘Je kan een huis echt niet kopen aan de prijs die de schatter berekent. Dan blijf je gewoon met lege handen staan’

Weer een voordeel voor kapitaalkrachtigen

Als het een effect zou hebben op de huizenprijzen en de oververhitting zou kunnen stopzetten, zou ik deze maatregel ondersteunen, maar dat is spijtig genoeg niet het geval. Schattingen zijn wat ze zijn: schattingen. Het enige effect dat ik zie, is dat de stap naar een eigen woonst voor starters nog groter zal worden en dat er langer onzekerheid gaat zijn bij verkopers, waardoor die misschien tegen een iets lagere prijs gaan verkopen aan een koper die geen opschortende voorwaarden opneemt. Weer een voordeel voor kapitaalkrachtigen...

Carolien Swiers (33) uit Borgerhout.

Verborgen taks

Dit is alweer een verborgen taks. De overheid verplicht een koper om X euro te betalen voor een schatting. Als ze zeker willen zijn dat de prijs juist is, laat de overheid zo’n schatting dan zelf betalen met het geld van de taks op het kadastraal inkomen van datzelfde huis.

Steven Hemelaere (40) uit Alsemberg.

Prijzen realistisch houden

Ik vind dit een heel goed idee om zo de prijzen realistisch te houden. Ook bij ons is dit gebeurd toen we in 1986 een woning kochten. Dat gaf ons het veilige gevoel dat ons aankoopbedrag realistisch was. We hebben ook nooit afbetalingsmoeilijkheden of extra stress door een te hoge aflossing ondervonden. Rijke mensen kunnen hun kinderen inderdaad wat meer vooruit helpen maar ik denk dat dit toch in het voordeel is van de middenklasse . Nu zijn die aankoopprijzen buiten elke proportie. Wat realistische huurprijzen zijn trouwens ook broodnodig!

Lut Van Acker (63) uit Evergem.

Schatting door eigenaar

Op zich is dat geen slecht idee, maar de schatting zou eigenlijk moeten gebeuren door de eigenaar, als verplichting vóór de woning op de markt komt. Dat geeft een veel beter idee voor de kopen en zo zit je niet voor het voldongen feit dat de woning waarvoor je net een compromis hebt getekend nu onmogelijk te financieren zal zijn.

Het grootste probleem zie ik in de figuur van de schatters zelf. Dat gaat (zeker in de beginfase) een hoop charlatans aantrekken, net zoals bij de EPC’s... Als dat maar goed komt.

Olivier Van Damme (39) uit Hoegaarden.

Kloof wordt groter

Fundamenteel oneerlijk. Het is walgelijk om te zien hoe de kloof tussen arm en rijk telkens weer groter wordt gemaakt door dit soort maatregelen. Sociale mobilisatie krijgt nog amper een kans in België. Het is ook heel erg dat deze regel eerst verkocht werd als het inperken van de huisprijzen, alsof de bevolking hierdoor beter van zou worden.

Of er enig effect zal zijn op de huisprijzen valt nog te bezien. Er is in ieder geval genoeg concurrentie tussen de kopers om de verkopers de kans te geven om eender welke prijs te vragen. De mensen krijgen geen kans meer om te kopen of moeten al hun spaargeld uitgeven waardoor er geen financiële buffer meer is, met als gevolg dat er meer problemen kunnen ontstaan. Dat dit vooral over het niet opbrengen van de spaarboekjes gaat, lijkt me overduidelijk.

Wanneer ik dit naast de stijgende energieprijzen zet, maak ik me heel erg zorgen over het voortbestaan van een middenklasse.

Leena Nurmi (34) uit Ekeren.

Plots meer afbetalen

Ik heb op 5 juli een huis gekocht. Dat wil zeggen: we tekenden toen het compromis. Vervolgens heeft mijn financiële instelling besloten om meteen mee te gaan in de Europese regelgeving. Het huis moest dus geschat worden door een schatter die door hen werd aangesteld. Gevolg: de premie van mijn lening gaat omhoog (we hadden al een onderhandeling achter de rug voor de schatting). Ik zal dus 20 jaar lang meer moeten afbetalen doordat er plots nieuwe regels zijn. Want ja: de schatting zal altijd lager uitvallen dan de aankoopprijs.

In het schattingsverslag stond zelfs de waarschuwing dat er voorzichtigheid geboden moet zijn wat betreft de immoprijzen wegens covid. Alsof immo minder waard wordt! Het is toch al lang duidelijk dat het alleen duurder wordt sinds deze hele crisis?! Ik ben er behoorlijk kwaad om in elk geval. Ik had al op verschillende huizen geboden, telkens flink boven de vraagprijs, ook huizen waar nog enorm veel werk aan was. Maar ik werd steeds overboden. Dus nee, je kan een huis echt niet kopen tegen de prijs die de schatter berekent. Dan blijf je gewoon met lege handen staan.

Veerle Steensels (47) uit Antwerpen

Leeftijdsgrens

De huizenprijzen stijgen omdat mensen deze hoge bedragen willen betalen, men moet nu eenmaal ergens wonen. Zolang er kopers zijn die deze bedragen willen betalen, zullen de prijzen stijgen. De nieuwe regeling zal dit fundamentele aspect niet beïnvloeden. Deze regeling zal echter wel duidelijk beïnvloeden wie een huis zal kunnen betalen.

De leeftijdsgrens om een eigen woonst te verwerven zal blijven stijgen tot enkel diegenen met kapitaalkrachtige familie en vastgoedbeheerders nog aankopen kunnen doen. En dan pas zal de prijsstijging minderen, als de vroegere concurrenten op de vastgoedmarkt enkel nog kunnen huren van de voorgaanden.

Pieterjan Lenain (36) uit Gent.

Rompslomp

Deze maatregel zal vooral de banken beschermen en zal voor potentiële kopers gewoon nog meer rompslomp zijn. Bovendien zullen zij die vandaag uit de boot vallen dat morgen ook doen. Daar gaat deze maatregel volgens mij niets aan verhelpen. De enige die er dan beter van zullen worden zullen de banken en de schatters zijn. Ik geloof niet dat dit de prijzen significant zal drukken, in het beste geval zullen ze iets minder snel stijgen.

Anderzijds zou men op basis van die schattingen het kadastraal inkomen kunnen hervormen. Nu is het kadastraal inkomen (KI) de grootste onrechtvaardigheid die er bestaat. Nieuwbouw is KI-gewijs een koopje, en oudere woningen zijn KI-gewijs soms paleizen. Of toch, dat zou je op basis van het KI geloven. Zulke schattingen zouden een nieuwe ‘objectievere’ basis kunnen vormen voor het KI. Alleen zal geen enkele politicus dit durven aanpakken.

Gert Boel (40) uit Merelbeke.

Energetische transitie

Eindelijk een eerste noemenswaardige ingreep op de ongecontroleerde instroom van kapitaal op de woonmarkt. Dit valt enkel toe te juichen, maar ik stel me wel vragen over de parameters die bij de schattingen gebruikt zullen worden. Zal men hierbij eerder kijken naar de ligging van een pand of durft men meer waarde te hechten aan de energetische performantie van het gebouw? De bouwunie waarschuwde enkele maanden geleden reeds dat bieders geen rekening houden met de kosten van energetische renovaties en latere conversie naar fossielvrije verwarming. Kapitaal dat vandaag verbrand wordt, zal er morgen niet zijn om de kosten van de energetische transitie te dekken.

Steven Maijinckx (38) uit Duffel.