‘Je gaat toch ook geen oud schilderij overschilderen?’: groeiende rol van sensitivityreaders onder vuur

De ‘Oompa Loompas’ in Sjakie en de chocoladefabriek zijn ‘kleine mensen’ geworden in plaats van ‘kleine mannetjes’, terwijl Augustus Gloop niet meer ‘dik’ is, maar ‘enorm’. In het boek De fantastische Meneer Vos zijn de kleine vosjes nu vrouwelijk. De Britse uitgever Puffin heeft in de kinderboeken van de Britse schrijver Roald Dahl, die in 1990 overleed, honderden woorden laten aanpassen om de tekst minder aanstootgevend te maken. “Dit boek is vele jaren geleden geschreven, en daarom herzien we regelmatig het taalgebruik om ervoor te zorgen dat iedereen er ook vandaag nog van kan genieten”, luidt de omschrijving bij de nieuwe druk.

Voor de heruitgave van de boeken werkte de uitgeverij samen met een groep sensitivityreaders. Die aanpak is in de Angelsaksische wereld al langer bekend, maar ook bij ons wordt het steeds vaker toegepast. In België is Studio Sesam een pionier op het vlak van diversiteit in jeugdliteratuur, door de kinderboeken die het uitbrengt en de sensitivityreading die ze doen in opdracht van anderen.

“Wij willen een bijdrage leveren in de zoektocht naar een taalregister waarin iedereen zich thuis voelt, door te wijzen op stigmatiserende taal, (on)bewuste (voor)oordelen, culturele onnauwkeurigheden, stereotypen of problematische taal”, zegt Ingrid Tiggelovend van Studio Sesam. “Dat moet gebeuren in overheidscommunicatie, in marketing, maar zeker ook in literatuur, waar taal bij uitstek een grote rol speelt.”

Ingrid Tiggelovend van Studio Sesam. Beeld RV

Ze heeft er begrip voor dat de uitgeverij besliste om de boeken van Roald Dahl aan te passen. “Ik las dat het woord ‘meid’ vervangen is door het genderneutrale ‘schoonmaker’. Dat is niet zomaar. Als je heel wat van die literatuur erop naslaat, zie je dat jongens altijd als helden afgebeeld worden, en meisjes een passieve bijrol innemen. Dat is niet onschuldig. Je wilt nadenken over welk wereldbeeld je kinderen meegeeft, want die zijn het meest beïnvloedbaar.”

Op zich is het inwinnen van expertise zo oud als het boekenvak. Sinds jaar en dag hebben schrijvers of uitgevers advies gewonnen bij historici, psychologen of medici om er zeker van te zijn dat de feiten in hun boeken kloppen. Maar de voorbije tien jaar kwam er ook meer aandacht voor de ‘culturele toondoofheid’ die schrijvers kunnen vertonen.

Het eerste bekende voorbeeld is het boek The Continent van Keira Drake, een youngadultroman over een meisje dat op een fictief continent belandt, waar twee stammen al eeuwenlang met elkaar in oorlog zijn. In 2016 werd het teruggehaald uit de boekhandels omdat het volgens critici beledigende stereotypes van Amerikaanse ‘indianen’ en Aziaten bevatte. Met de hulp van sensitivitylezers herschreef Drake haar boek, maar ook daarop kwam kritiek. Een deel van het publiek vond dat Drake zich had laten kisten door politiek correcte censoren, een ander vond dat het uitgangspunt van het boek problematisch bleef.

In ons taalgebied raakte de term bekend bij de discussie over de vertaling Amanda Gormans gedicht ‘The Hill We Climb’, dat ze voordroeg bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. Hoewel die discussie vooral ging over of Rijneveld de geschikte persoon was om het gedicht over de zwarte ervaring in Amerika te vertalen, bleek eveneens dat Gormans agent had vastgelegd dat de vertaling door drie sensitivityreaders gelezen moest worden.

Ook over de wijzigingen aan de boeken van Dahl klinkt heel wat kritiek. Door Dahl zijn karikaturaal taalgebruik en stereotyperingen uit te gommen, ontneem je volgens veel fans net de kracht van zijn literatuur. Tiggelovend is het daar niet mee eens. “De kracht van literatuur zit in een goed geschreven en spannend verhaal, niet in stereotype denkbeelden en denigrerend taalgebruik. Natuurlijk mogen personages foute dingen zeggen. Maar jeugdauteurs moeten zich extra bewust zijn van het wereldbeeld dat ze meegeven dat gekleurd is door hun eigen positie.”

Claire Van Trimpont, die sensitivitylezing doet voor Het Connectief, kijkt kritischer naar de herwerking van de jeugdboeken. “Ik probeer er in mijn werk altijd op te letten dat iedereen zich kan herkennen in reclameteksten of overheidsteksten. Maar voor literatuur gelden voor mij andere wetten, en al zeker bij werken van een auteur die overleden is. Je gaat toch ook geen oud schilderij overschilderen omdat er dingen opstaan die niet meer stroken met onze huidige maatschappij?”

Claire Van Trimpont. ‘Het helpt niet als je alles voortdurend gaat aanpassen, je wilt net weten hoe anders er vandaag bijvoorbeeld naar vrouwen gekeken wordt in vergelijking met dertig jaar geleden.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Volgens Van Trimpont getuigen de boeken van Dahl van een bepaalde tijdsgeest. Door zoveel woorden en beschrijvingen uit te gommen, ontneem je kinderen net de mogelijkheid om over die denkbeelden te reflecteren. “Het helpt niet als je alles voortdurend gaat aanpassen, je wilt net weten hoe anders er vandaag bijvoorbeeld naar vrouwen gekeken wordt in vergelijking met dertig jaar geleden.”

Beiden zijn het erover eens dat er naast sensitivityreading vooral gewerkt moet worden aan meer diversiteit in jeugdliteratuur. “Als je meer diverse auteurs hebt, zal je vanzelf ook meer jonge lezers hebben die zich herkennen in boeken. Dát moet het echte doel zijn”, zegt Van Trimpont.