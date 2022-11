‘Je brengt niet op’, dat krijg je in het Mechelse Fietsatelier niet te horen

“Hier staan alle zwerffietsen, meestal aangeleverd door de politie”, zegt Willem Beeck. In de loods achteraan in een pand aan het Mechelse Rode Kruisplein staan een hoop aftandse rossen geparkeerd waarvan je de meeste zelfs met een ‘gratis mee te nemen’-bordje niet zou kwijtraken. Verderop, in een aparte ruimte, staat het echte goud te blinken. Fietsen met ronkende namen – Cowboy, Specialized, Riese & Müller – en krachtige batterijen. “Deze Stromer is wellicht 10.000 euro waard”, wijst Beeck. Een klein fortuin.

Beeck is een van de oprichters van E-bis, een Mechelse onderneming die in 2019 al de vraag stelde: wat gebeurt er met al die dure elektrische fietsen die via cafetariaplannen op de baan belanden, wanneer het leasingcontract afloopt? In de meeste gevallen worden ze door de werknemer voor een fraai restbedrag overgenomen als het contract afloopt. Maar soms – zeker bij een ontslag/vertrek – hebben ze nood aan een tweede leven. Fietsen tussen de één maand en drie jaar oud, met amper een krasje op.

De grote kanonnen, zoals Decathlon en investeringsgroep D’Ieteren, vinden nu hun weg naar die opgepoetste tweedehandsmarkt, maar de sympathy vote komt E-bis toe. In de ruimte van het Fietsatelier wordt namelijk gesleuteld aan tweedehands fietsen door mensen die zelf al te vaak als tweederangs worden beschouwd. Mensen die door een handicap, een lage scholingsgraad of een taalachterstand de afstand met de reguliere arbeidsmarkt maar moeilijk weten te overbruggen.

Doorverkopen

“Dit is mijn eerste officiële job”, zegt Askhab (24). Zo’n vier jaar geleden vluchtte hij vanuit Tsjetsjenië naar België, om hier de eerste jaren in het illegale werkcircuit te belanden. “Ik kocht toen al kapotte fietsen op voor tien euro, die ik met behulp van YouTube-filmpjes herstelde en weer doorverkocht voor het dubbele van de prijs. Om te kunnen overleven.”

Vandaag is hij samen met een Syrische advocaat de vedette van het werkatelier. Prutsen aan batterijen, daar is hij een echte krak in, stoeft zijn coach. “Als je meer wil leren, moet je ook met die duurdere fietsen kunnen werken”, zegt Askhab. Het is deel van de visie van E-bis: als je wil dat werkende handen waarde krijgen op de arbeidsmarkt, moet je ze ook iets van waarde laten omklemmen. Zwerffietsen zijn in die context bezigheidstherapie, zo goed als nieuwe fietsen bieden kansen om door te groeien.

Niet onbelangrijk: fietstechnieker is een knelpuntberoep – mede dankzij de explosieve verkoop tijdens de pandemie. Ook de elektrificatie gebeurt in sneltempo, bij alle leeftijden. “Onlangs hadden we hier een 17-jarige die niet meer met de bus van Bonheiden naar Mechelen wilde”, zegt Willem Beeck. “Van haar ouders mocht ze geen mobiletje hebben, maar wel een tweedehands elektrische fiets.” Als binnenkort ook nog eens alle 29.000 ambtenaren van de Vlaamse overheid gaan leasen, ontploft de markt wellicht helemaal.

Erkenning

Hier, in dit bijzondere atelier, slaan ze een stukje van die taart aan hun fietshaak. “Ik moet soms streng zijn, als het aankomt op stiptheid of respect voor materialen”, zegt Stijn Vlasschaert, coach in het atelier. “Maar als de vonk erin slaat, is dat geweldig om zien. Dat komt voor een stukje door de erkenning die ze krijgen, omdat ze als het ware mogen werken aan een blinkende Mercedes. Daar zit fierheid in.”

Ze leveren eersteklas werk af, benadrukt Vlasschaert meermaals. Maar groeien ze ook door naar die reguliere arbeidsmarkt? Dat blijft moeilijk, paradoxaal genoeg een beetje dankzij die vonk. “De meesten willen het liefste gewoon blijven, ook al laat een statuut dat niet altijd toe.”

Ook Geert (46) zou er niet kwaad om zijn. Hier krijgt hij niet “je brengt niet op” te horen, wel dat hij de primus is in het spaken van wielen. Hij doet het op gehoor en op de tast, want Geert is blind. “Ik heb eigenlijk altijd iets met techniek willen doen, maar dat hebben ze me afgeraden toen ik mijn school afwerkte. Dus ben ik toen IT’er geworden”, vertelt Geert. “Nu doe ik eindelijk wat ik écht graag doe.” Je hoeft geen ziende te zijn om te weten hoe belangrijk dat is.