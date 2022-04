‘Je brandstofverbruik kan met 10 procent dalen’: experts over maximumsnelheid van 100 km/u op autosnelweg

Gezonder?

Wouter Lefebvre, onderzoeker luchtkwaliteit bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): “Ja, de lucht die we inademen zou een stukje gezonder worden. Het transport is de grootste emissiebron van stikstofoxides in Vlaanderen, goed voor 58,5 kiloton NOx-uitstoot op een totaal van 106. Maar liefst 36 kiloton komt van het wegverkeer. Aan de uitstoot door vrachtwagens verandert niets: zij mogen nu al niet sneller dan 90 kilometer per uur rijden. De uitstoot door personenwagens en bestelwagens (nu 27 kiloton) zou met 20 tot 30 procent verminderen op snelwegen waar geen files staan.”

“De exacte impact is niet meteen te becijferen, maar het zal zeker helpen. Ook de CO2-uitstoot kan met 10 procent verminderen, al is dat sterk afhankelijk van je rijgedrag. Op de uitstoot van fijnstof zou er amper invloed zijn. Een moderne auto stoot bijna geen fijnstof meer uit via de motor.”

Veiliger?

Kris Peeters, lector verkeerskunde aan de Hogeschool PXL: “Elke 10 kilometer trager rijden geeft op snelwegen tot 30 tot 40 procent minder doden, luidde de theorie van Bert van Wee, expert transportbeleid aan de TU Delft toen Nederland in 2019 een vergelijkbare maartregel invoerde. Kort daarna ging de lockdown in, waardoor er minder autoverkeer was. Het is daardoor nog even wachten op het bewijs.”

“Maar het is gekend dat één derde van de dodelijke ongevallen snelheidsgerelateerd is. Het is gewoon fysica: hogere snelheid geeft een kortere reactietijd en langere remafstand, dus meer ongevallen en meer slachtoffers. Ook weten we dat de kans op ongevallen stijgt als de snelheidsverschillen tussen voertuigen op de weg groter worden, en omgekeerd. Nu zit er 30 kilometer per uur verschil tussen de maximumsnelheid voor personenwagens en vrachtwagens. Als dat daalt tot 10 kilometer, zal dat de veiligheid ten goede komen.”

Stef Willems van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (VIAS): “Opgelet, je mag de Nederlandse berekeningen niet zomaar overnemen voor ons land. Wij hebben veel meer op- en afritten en meer drukte omdat we een doorvoerland zijn. Op onze snelwegen ligt het aantal dodelijke ongevallen zelfs dubbel zo hoog als gemiddeld in Europa: voor de lockdown telden we 58 doden per 1.000 kilometer snelweg per jaar.”

Goedkoper?

Wouter Lefebvre: “Als je met 100 kilometer per uur in plaats van 120 per uur rijdt op snelwegen, zal je brandstofverbruik met ongeveer 10 procent dalen. Al hangt dat natuurlijk samen met je rijstijl. Wie veel optrekt en afremt, zal dat niet halen.”

Stef Willems: “Wie zoveel mogelijk een gelijkmatige snelheid aanhoudt, kan zelfs 10 tot 15 procent brandstof besparen. Onlangs deden we de test met Ariane De Borger van Het Laatste Nieuws en Aagje Vanthomme van VTM Nieuws. Ariane bespaarde in een diesel op 100 kilometer 2 euro, Aagje zelfs 4 euro.”

Effect op files?

Kris Peeters: “Intuïtief denken we dat we langer onderweg zullen zijn als we met 100 kilometer per uur in plaats van 120 per uur rijden. Maar dat zal niet altijd het geval zijn. Snelheid matigen is namelijk een goede manier om files te bestrijden. Als voertuigen minder snel bollen, kunnen ze ook dichter op mekaar rijden en kunnen er meer voertuigen tegelijk de baan op. De typische harmonicafiles blijven langer uit, omdat het pompeffect afneemt. De spits zal later beginnen omdat je de capaciteit van de weg beter gebruikt. Bij minder druk verkeer zullen er ook minder ongevallen zijn, en minder incidentele files. Dat zijn de vervelendste omdat je ze niet ingecalculeerd hebt. ‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’, besluiten de Nederlanders in het LARGAS-principe.”

Stef Willems: “Ik ken de theorie, maar zonder strikte handhaving (lees: controles) zullen er altijd mensen zijn die zich met een hogere snelheid van de ene rijstrook naar de andere navigeren, met potentieel risicovolle bewegingen. Op de ringwegen rond onze grote steden Brussel en Antwerpen geldt overigens nu al een snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur, maar de files zijn er niet verdwenen.”