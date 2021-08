‘Je bent geen paard, stop ermee.’ Amerikaanse gezondheidswaakhond waarschuwt: neem geen dierenmedicatie tegen covid

Terwijl het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten blijft stijgen door de besmettelijke deltavariant, wordt in het land een gevaarlijke trend vastgesteld. Meer en meer mensen blijken hun toevlucht te nemen tot het medicijn ivermectin, een ontwormingsmiddel voor paarden en vee.

Het leidde afgelopen weekend tot enkele opvallende berichten van de Food and Drug Administration. “Je bent geen paard. Je bent geen koe. Serieus, iedereen. Stop ermee”, klonk het op Twitter.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) 21 augustus 2021

In een bijhorend bericht op zijn website legt de FDA haarfijn uit waarom het middel niet mag worden genomen om covid te behandelen, en waarvoor het dan wel bedoeld is.

Ivermectin is geen antiviraal middel. In pilvorm is het bedoeld voor de behandeling van parasitaire wormen. Er zijn pillen voor menselijk gebruikt, maar die doses zijn uiteraard veel kleiner dan voor paarden of voor vee. Daarnaast zijn er middelen voor uitwendig gebruik tegen luizen en huidaandoeningen zoals rosacea.

De gezondheidswaakhond kreeg verschillende meldingen van patiënten die moesten worden gehospitaliseerd nadat ze de pillen voor paarden hadden ingenomen.

Een dag eerder had ook de staat Mississippi al gewaarschuwd voor het middel. In de staat, waar nog maar 37 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is, had meer dan twee derde van de meldingen bij het plaatselijke antigifcentrum te maken met “de inname van formules voor vee of andere dieren van ivermectin die werden aangekocht in winkels voor veebenodigdheden”.

Een overdosis van ivermectin kan leiden tot huiduitslag, duizeligheid, misselijkheid, braken, lage bloeddruk, hepatitis, coma en zelfs de dood.

Waar komt deze trend vandaan?

Enkele omstreden studies bevalen vorig jaar het gebruik van het medicijn aan tegen covid-19. Dat gebeurde vooral in Latijns-Amerika, maar in de VS pikte Fox News de bevindingen van deze studies op.

Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het middel niet effectief is in de behandeling tegen het coronavirus. De vorige studies bevatten onvolledige informatie, gebeurden op zeer kleine schaal en een effect werd enkel aangetoond in petrischaaltjes, niet bij mensen.

Maar dat alles kon de desinformatie op sociale media geen halt toeroepen. De FDA waarschuwt al maanden voor het foutieve gebruik van ivermectin, maar de afgelopen maand is het probleem geëscaleerd.

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) heeft het aantal voorschriften voor ivermectin deze maand een ongeziene piek bereikt. Voor de pandemie werd het middel gemiddeld 3.600 keer per week voorgeschreven. Begin januari lag dat aantal op 39.000, medio augustus op meer dan 88.000.

Wie geen voorschrift kan bemachtigen, neemt zijn toevlucht tot medicijnen voor vee, die vrij te verkrijgen zijn. Het resulteert in uitgeputte voorraden in winkels en een piek in oproepen bij antigifcentra. In januari noteerden die driemaal meer vergiftigingen door ivermectin in vergelijking met pre-coronatijden. In juli ging het om een vervijfvoudiging.