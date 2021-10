‘Je bent erger dan een lul uit het lager onderwijs’: Chris Dusauchoit op cursus sociale vaardigheden na belaging buurman

De stroom sms’jes die woensdag voorgelezen werd in de rechtbank tijdens het proces tegen Chris Dusauchoit (59) heeft de radiopresentator/dierenvriend van zijn kleinste kant laten zien. Berichten die hij stuurde naar zijn buurman en rundveehouder Theo S., met wie hij in Holsbeek al jaren in onmin leeft en die hij eerder ook al in de rechtbank zag. Maar voor het parket volstaat opschorting. Als Dusauchoit een cursus sociale vaardigheden volgt.

In juni vorig jaar stond Dusauchoit nog als burgerlijke partij in de correctionele rechtbank van Leuven. Woensdag waren de rollen omgekeerd, en was het aan Theo S. om de radiopresentator voor de rechter te brengen. S. runt een rundveeboerderij in de achtertuin van Dusauchoit, waar niet alles reglementair verloopt. Iets wat Dusauchoit al jarenlang probeert aan te kaarten bij verschillende instanties, met wisselend succes.

In augustus 2020 werd S. wel gedagvaard door het parket in Leuven, waarna hij nog in eerste aanleg veroordeeld werd tot een celstraf en een boete van 182.000 euro voor verschillende inbreuken tegen de milieuregels. Maar dat ene vonnis — waar beroep tegen aangetekend werd — bracht weinig zoden aan de dijk. Dusauchoit leeft immers dag in dag uit met lawaai- en geurhinder, afkomstig van de activiteiten rond de veestapel.

In het dossier dat woensdag voor de rechter kwam, stuurde Dusauchoit een eerste sms op 29 januari 2018. De inhoud is nog vrij onschuldig: de radiopresentator meldt dat hij foto’s heeft van S. die meubelen door zijn hakselaar draait. De twee liggen dan al wel procedureel in de clinch.

Naarmate de tijd vordert, worden de berichten wreder van aard. Zo wordt S. aangesproken met “smerige klootzak”, of “zal zijn lelijke rotkop teruggeschopt worden naar waar hij behoort”. Dusauchoit dreigt er ook mee de pers op de hoogte te brengen, omdat hij weet dat S. media-aandacht schuwt. “Volgend jaar schakelen we een versnelling hoger”, klinkt het dan.

Ook op kerstavond worden verwijtende sms’en gestuurd, en wordt de toon nog grimmiger. Van “ik ga je lever opeten met een lekkere Chianti erbij”, over “je bent erger dan een lul uit het lager onderwijs” tot “er zitten weer drie kutvliegen van jou in m’n huis”.

Sociale media

Op 16 september 2019 is de maat voor S. vol, en volgt er een klacht met burgerlijke partijstelling. Het parket heeft het over denigrerende berichten en publieke verklaringen op sociale media waarmee de veehouder geviseerd wordt. Zelfs N-VA’er Pol Van Den Driessche mengt zich even in de discussie, waarop die meteen de mantel uitgeveegd wordt door Dusauchoit: “Ik heb medelijden met je vrouw, Pol.”

Chris Dusauchoit met zijn advocaat Griet Cnudde in de rechtbank Beeld vertommen

Volgens de procureur maakt Dusauchoit zich met de niet-aflatende stroom aan berichten wel degelijk schuldig aan belaging, wat een misdrijf is. Voor haar volstaat de opschorting evenwel, als Dusauchoit een cursus sociale vaardigheden volgt. Volgens de burgerlijke partij wentelt de radiostem zich in de slachtofferrol en is er een compleet gebrek aan schuldinzicht. In totaal vragen ze een schadevergoeding van 7.500 euro.

Dusauchoit zelf hoopt een straf te ontlopen. “Hij stond op het punt om zelfmoord te plegen”, aldus zijn advocate. “De inhoud van die berichten is niet fraai, maar zo heb ik mijn cliënt niet leren kennen. Ik hoorde wanhoop, angst, pijn en frustratie aan de telefoon toen hij me de eerste keer opbelde. Hij was ten einde raad. Het is laakbaar wat hij gedaan heeft, maar ik begrijp dat men op een bepaald moment wanhopig wordt. Meneer S. woont daar niet en heeft geen last van die vliegen. Hij heeft geen benul van wat dat doet met een mens.”

Voor het eerst bood Dusauchoit wel zijn excuses aan in de rechtbank. “Niemand hier beseft welke terreur een vliegenplaag is. Ik zit nog altijd aan de grond. Anderhalve maand geleden heb ik de politie nog gebeld omdat er 823 kalveren ’s avonds stonden te loeien van de honger. S. achtervolgt me tot in mijn slaapkamer.”

Vonnis op 24 november.