Jasper Philipsen wint in Knokke-Heist en is klaar voor BK én Tour: ‘Eenmaal op snelheid, val ik minder snel stil’

Jasper Philipsen kwam naar de Ronde van België om een rit te winnen. De slotrit in Beringen stond in het rood aangestipt. “De plaatselijke ronde passeert vlak bij mijn ouderlijk huis in Ham. Het is de enige koers van het jaar die in ons dorp passeert, dus er komt veel bekend volk kijken.”

Philipsen is al bezig aan zijn vijfde profseizoen, waardoor je vergeet dat hij nog altijd maar 24 jaar jong is en het volstrekt normaal is dat hij nog bij zijn ouders inwoont. “Door de koersen en stages ben ik vaak weg, dus voel ik nog niet de nood om alleen te gaan wonen. Mijn vriendin Melanie studeert ook nog. We zijn al voorzichtig aan het uitkijken naar een eigen stekje, maar het dringt niet.”

De aanmoedigingen van zijn vrienden en familieleden zijn pas voor zondag, maar Melanie Peetermans is in deze Ronde van België een vaste klant aan elke start- en aankomstplek. In Knokke-Heist zag ze haar vriend winnen. Met overtuiging. “Toch was ik stikkapot. De streep had geen tien meter verder moeten liggen.”

Ondanks de hellende laatste rechte lijn sprintte Philipsen met de grootste versnelling die zijn Canyon-fiets had. Een verschil met vorig jaar, toen hij sprintte met een tandje kleiner. “Ik merkte in de Tour dat de aanzet van mijn sprint prima was, maar in de slotmeters walsten de concurrenten met een grotere versnelling nog over mij heen. Dit jaar sprint ik bewust met een tand groter. De aanzet is dan iets minder vinnig, maar eenmaal op snelheid, val ik minder snel stil en kan ik het rekken tot op de streep. Zoals vandaag dus gelukt is.”

BK en Tour de France

Philipsen boekte aan zee zijn vierde zege van het seizoen en beloont zo zijn ploeg Alpecin-Fenix, dat zijn contract openbrak tot eind 2024. De grote doelen liggen echter om de hoek. Volgende week het BK in Middelkerke, waar hij kopman is. Die andere sprinter van Alpecin-Fenix, Tim Merlier, komt door ziekte niet aan sprinten toe in de Ronde van Slovenië en vertrekt bij de ploeg van de broers Roodhooft. Hij is ook niet geselecteerd voor de Tour en dus mag Philipsen er op ritwinst mikken in de massasprints.

Beeld Photo News

Vorig jaar eindigde Philipsen drie keer tweede en drie keer derde in de Tour. Frustrerend. Na de tweede plaats achter Wout van Aert op de Champs-Élysées zat hij in zak en as. “Al sinds die 18 juli zit het in mijn hoofd om deze zomer terug te keren naar de Tour om een rit te winnen. Of dat effectief zal lukken, is een ander verhaal, maar ik heb er alles aan gedaan om in de beste conditie aan de start te staan”, zegt Philipsen, die de voorbije weken op hoogtestage was in La Plagne. “Met deze overwinning bewijs ik dat ik op schema zit.”

Dankzij zijn zege staat Philipsen ook nog tweede in de stand. De eindzege zit er niet in. “In de tijdrit kan ik goed standhouden, al zal Pedersen te sterk zijn. De Ardennenrit wordt normaal te lastig.”

Zit Philipsen al met zijn hoofd bij zondag? “Ik hoor dat Jakobsen in Beringen revanche wil na zijn lekke band. Graag. Hij is een te duchten tegenstander en misschien kan ik hem enkel verslaan als hij sprint met een lekke band. We zullen elkaar ook in de Tour nog kruisen. Als ik een Tourrit wil winnen, zal ik hem ook dan moeten verslaan. Lukt dat, kunnen Melanie en ik op de huizenmarkt misschien kijken in een hogere prijsklasse.”

Beeld Photo News