Japan roept noodtoestand uit met Olympische Spelen voor de deur: kans op publiek kleiner

Met de verscherping van de maatregelen die de Japanse premier Yoshihide Suga aankondigde, hoopt het land een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan als Japanners samenkomen om wedstrijden te kijken tijdens het sportevenement. Een dringend advies om thuis te kijken en een verbod op verkoop van alcohol in de horeca zijn maatregelen die mogelijk zullen worden getroffen.

Met de nieuwe regels wordt de kans op volle tribunes tijdens de wedstrijden in Tokio, waar IOC-voorzitter Thomas Bach donderdag aankwam, alsmaar kleiner. Buitenlandse bezoekers mochten al niet meer komen en de aanwezigheid van Japans publiek lijkt nu ook onzeker. Vooralsnog mogen de stadion voor de helft vol zitten. Naar verwachting maakt premier Suga later meer bekend over de toelating van Japanse toeschouwers bij de Spelen.

Het is intussen al de vierde noodtoestand in Tokio. De reden is een nieuwe sterke stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus. Het gaat weliswaar niet om een harde lockdown of een avondklok zoals in andere landen.