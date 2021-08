Japan roept 1,6 miljoen vaccins terug na ongevaarlijke verontreiniging

Japan liet donderdag ruim 1,6 miljoen doses van het Moderna-vaccin terughalen na meldingen over vervuilingen met een ‘vreemde materie’. Het zou gaan om miniscuul kleine metalen deeltjes, aldus de Japanse publieke omroep NHK, verwijzend naar bronnen binnen het Japans ministerie van Volksgezondheid.

De vervuiling zou het gevolg zijn van een productiefout in de Spaanse fabriek Rovi, waar Moderna haar vaccins laat produceren die niet voor de Verenigde Staten bestemd zijn. Het Spaanse bedrijf bekijkt nu wat exact fout ging. In een statement liet Rovi al weten dat het om één productielijn gaat, die uitsluitend voor Japan bestemd is. Uit voorzorg hield het bedrijf desbetreffende productielijn en twee anderen al tegen voor distributie.

Volgens Moderna hebben de ‘stofdeeltjes’ geen invloed op de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Tot dusver zijn er in Japan geen meldingen gemaakt van gezondheidsklachten of werkzaamheidsproblemen, melden de lokale autoriteiten. Moderna gaat bekijken hoe de vervuiling is kunnen ontstaan, zegt de vaccinproducent aan het persagentschap Reuters. Het European Medicines Agency (EMA) wil bekijken of er ook verontreinigde vaccins in Europa zijn terechtgekomen.

Geweigerde ambulances

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid gaat ondertussen proberen de gevolgen voor de vaccinatiecampagne in het land tot een minimum te beperken. Het ministerie annuleerde wel verschillende vaccinatiemomenten in Japanse bedrijven.

Het land gaat momenteel gebukt onder een nieuwe golf besmettingen door de oprukkende deltavariant. De regering meldde op donderdag bijna 25.000 nieuwe infecties. Wekelijks worden er meer dan 3.000 ziekenwagens geweigerd aan de hospitalen, die overvol liggen. De vaccinatiebereidheid ligt in Japan opvallend laag, zeker onder de jongeren.