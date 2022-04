Jan Fabre krijgt 18 maanden cel met uitstel voor geweld en ongewenst seksueel gedrag

Waarover gaat de zaak?

De vermeende feiten speelden zich af binnen Fabres danstheatergezelschap Troubleyn, waar volgens het openbaar ministerie jarenlang sprake was van een toxische werkomgeving. Verschillende voormalige medewerkers legden verklaringen af tegen Fabre en stelden zich ook burgerlijke partij in de zaak. De verdediging voerde dan weer verklaringen aan van medewerkers van Troubleyn die wel achter Fabre blijven staan.

Volgens het openbaar ministerie heeft Fabre zich ingelaten met een “oneindige lijst” aan publieke vernederingen, het systematisch negeren en afstraffen van mensen, het gebruik van bijnamen op basis van huidskleur of uiterlijk, seksuele avances, ongepaste aanrakingen en het uitnodigen van danseressen op zijn hotelkamer. Fabre zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie ten opzichte van jonge danseressen om seks te vragen in ruil voor een grotere rol - “no sex, no solo”. Een volgens een medewerkster ongewenste kus leidde tot de aanklacht van aanranding van de eerbaarheid.

Lees ook De zaak-Fabre: als de schone kunsten een kader worden voor vuile manieren ‘Hij keek ostentatief naar het bed en vertelde me dat ik wist wat me te doen stond’: 3 getuigenissen over machtsmisbruik Jan Fabre

Hoe verliep het proces?

Fabre zelf was de grote afwezige op het proces. Door een brief die zijn advocaten voorlazen op het einde van de tweede zittingsdag drukte hij toch zijn stempel. Daarin uitte hij “oprechte verontschuldigingen aan wie zich gekwetst voelt”. Toch zeggen zijn advocaten dat er nooit iets strafbaar is gebeurd.

Fabre is altijd blijven ontkennen strafbare handelingen te hebben gepleegd. Bij Troubleyn is volgens Fabre geen sprake van een angstcultuur of machtsmisbruik, maar komen de artistieke keuzes tot stand in gezamenlijk overleg. Tot 2018 werd er ook nooit melding gemaakt van de problemen die er volgens de burgerlijke partijen jarenlang waren, klinkt het. De verdediging stelt zich ook vragen bij de verstreken termijn sinds sommige vermeende feiten.

Welke straf riskeert hij?

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar effectieve celstraf geëist. De advocaten van Fabre vragen de vrijspraak.

Advocaten Manon Gutwirth en Eline Tritsmans zullen Fabre vandaag vertegenwoordigen. Zelf zal Fabre vandaag niet opdagen voor de uitspraak.

Voor de burgerlijke partijen is An-Sofie Raes aanwezig. Christine Mussche is er vandaag niet bij. Net zoals de advocaten van Fabre onthield Raes zich bij aankomst van commentaar.