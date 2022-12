‘Jan en ik hebben elkaar niet nodig’: Murielle Scherre en Jan Verstraeten, geliefden

De oudste is 45, ontwerper en oprichter van lingerielabel La fille d’O. De jongste is 33, muzikant en songwriter, en bracht eerder dit jaar zijn eerste langspeler Violent Disco uit. Murielle Scherre en Jan Verstraeten, geliefden.

Murielle

“Ik leerde Jan drie jaar geleden kennen via een vriendin. Ze was toevallig op zijn Facebookprofiel gebotst, en dacht dat hij wel iets voor mij was. (lacht) Op zijn verjaardag heb ik Jan uiteindelijk een berichtje gestuurd, en zo zijn we aan de praat geraakt. We zijn op de traagste manier ooit verliefd geworden op elkaar. Jan hield de boot in het begin echt wel af: hij kwam net uit een relatie en was niet toe aan iets nieuws. Maar ik ben niet weggelopen, en we zijn elkaar maandenlang regelmatig blijven zien. Toen hij uiteindelijk, na veel pogingen van mijn kant, toch overstag ging, was hij ook all the way in. En nu zijn we zelfs verloofd.

“Een van de mooiste dingen aan onze relatie, is dat ik me in het bijzijn van Jan nog nooit raar voelde. Iets wat ik normaal alleen bij mijn beste vrienden ervaar. Ik heb in mijn leven al vaak moeten horen dat ik te luid, te ambitieus, te veel was. Vaak voel ik me godzilla in een soort peperkoeken stad, maar dat heb ik bij Jan dus nooit. Als ik naar hem trek met een creatief plan, of hem om zijn mening vraag, zal hij mijn ideeën nooit platwalsen met praktische bezwaren. Hij begint dan gewoon mee te denken. Megatof! Het creatief proces is zo fragiel en onzeker, als je dan een partner hebt met wie je dat allemaal kunt delen, dat is echt the shit.

“Wij respecteren ook dat werk voor ons allebei belangrijk is. In vorige relaties kreeg ik al eens commentaar als ik na zes uur ’s avonds nog aan het werk was. Maar wij hebben nu eenmaal allebei niet voor een nine-to-five gekozen, en gunnen het elkaar ook om keihard te gaan voor datgene wat we het liefste doen. Ondanks onze drukke agenda’s slagen we er wel in om elkaar vaak te zien. Als Jan op tour gaat, ga ik regelmatig mee. Mensen beelden zich soms in dat wij een rock-’n-rollbestaan leiden, terwijl ik in de backstage vaak gewoon soep sta op te warmen.

“Weet je wat ik romantisch vind? Jan en ik hebben elkaar niet nodig. We zijn niet van elkaar afhankelijk, en zijn dus enkel bij elkaar omdat we dat zelf leuk vinden. Dat is echt niet zo vanzelfsprekend: als vrouw word je in deze samenleving toch naar het idee geboetseerd dat je ten dienste moet staan van de mensen rondom je. Dat dat de enige manier is waarop je geliefd kunt worden. Mannen wordt dan weer aangeleerd dat zij de rots in de branding moeten zijn. Zo creëer je een afhankelijkheid van elkaar, waarbij je jezelf niet zelden uit het oog verliest. Dat heb ik in het verleden ook nog meegemaakt, maar die symbiotische dynamiek speelt totaal niet in onze relatie.

Beeld Wouter Van Vooren

“Ik heb ooit nog een open relatie gehad, maar – naar mijn weten althans – hebben Jan en ik nu voor monogamie gekozen. Vroeger had ik verschillende lieven die elk in een andere behoefte voorzagen. Ik had een lief voor mijn lijf, met wie het seksueel goed klikte, iemand met wie ik diepere gesprekken kon voeren… Nu heb ik daar minder nood aan, waarschijnlijk ook omdat ik ondertussen anders in het leven sta. Ik ben rustiger, gelukkiger. Het helpt dat ik alle eigenschappen die me aantrekken nu gewoon in één persoon terugvind. Wat niet wegneemt dat monogamie bij ons een bewuste keuze is geweest. Ik heb er veel over nagedacht, en vind ook dat het altijd ter discussie mag blijven staan.

“Jan heeft een oude ziel, maar er is tussen ons inderdaad een leeftijdsverschil: wij schelen twaalf jaar. Ik moet toegeven dat ik nu eenmaal niet zo veel toffe mannen van mijn eigen leeftijd ken. Veel leeftijdsgenoten hebben de neiging om wat meer voor zekerheid te kiezen, en raken hun scherpe randen een beetje kwijt. Terwijl ik vind dat bijleren en openstaan voor de wereld iets is wat nooit stopt: ik ben zelf bijvoorbeeld nog nooit zo nieuwsgierig en leergierig geweest als vandaag. Die jeugdige energie zit ook in Jan, en heeft niets met zijn eigenlijke leeftijd te maken. Het is gewoon de manier waarop hij naar de wereld kijkt. Ik ben dus niet van plan om naar een jonger lief op zoek te gaan als Jan 40 wordt.” (lacht)

Jan

“Murielle en ik gebruiken elkaar inderdaad als klankbord voor onze creatieve bezigheden, maar ik geef toe dat ik dat wel heb moeten leren. Ik ben nu eenmaal een beetje een einzelgänger, en doe de dingen liever alleen. In het begin deelde ik dus weinig van mijn creatief proces met Murielle. Maar naarmate ze mijn vertrouwen won, zag ik dat het ook een meerwaarde kan zijn om anderen bij het maakproces te betrekken. Nu bevinden we ons bijna in het andere uiterste: als ik op tournee ga, is Murielle er vaak bij. Ik ben op mijn beurt dan weer heel graag bij Murielle als ze aan het werken is. Eerder dit jaar cureerde ze een tentoonstelling in het Modemuseum in Hasselt. Ik kan met zoveel bewondering kijken naar hoe ze aan het werk is. Dan blaak ik van trots.

“Murielle heeft een dochter van 10, Rocci. Ik besefte van in het begin goed dat mijn keuze voor Murielle er ook een voor Rocci was. Het plusvaderschap is geen rol die ik er gewoon bij neem, maar één die ik echt omarm. Ondertussen zijn Rocci en ik ook twee handen op één buik. Wij kunnen ongelooflijk goed ravotten, spelen samen muziek, en hebben zelfs dezelfde lievelingskleur: roze. Ik denk dat Rocci ook wel aanvoelt dat het stabiel en veilig is tussen Murielle en mij, en dat ze dus niet bang moet zijn dat iemand aan wie ze zich hecht daarna weer uit haar leven verdwijnt.

“Een van de vele dingen die ik aan Murielle bewonder, is dat ze zo’n wijze vrouw is. Ze heeft al zoveel mentaal werk aan zichzelf verricht, en dat merk je ook. Terwijl ik nog wat zoekend in het leven sta, is Murielle juist heel gegrond. Op andere vlakken vind ik Murielle dan weer jonger dan ikzelf. Toen Rocci onlangs vroeg of ze een dag op haar rolschaatsen naar school mocht, was dat voor Murielle meteen oké. Zelfs als ze dan ook de rest van de dag op die rolschaatsen moet rondlopen. Nog een voorbeeld: Murielle en Rocci rijden samen paard, en Murielle schrijft zich ook telkens in voor de zomerkampen. Dat ze dan tussen voornamelijk twaalfjarigen zit, maakt haar niets uit. Op energetisch vlak is ze dus een en al jeugdigheid.

“Ik blijf het ongelooflijk vinden hoe wij samen de hele tijd in de zotste situaties terechtkomen. Als er een gevecht uitbreekt, of iemand schuift uit met zijn fiets, zijn wij er om een of andere reden altijd bij. Wij trekken dat aan, denk ik. Onlangs reden we ’s nachts samen over de E40, en stond er een ladderzatte chauffeur in het midden van de snelweg geparkeerd. Terwijl iedereen gewoon langs die auto reed, zijn wij dan degenen die uitstappen om die mens aan de kante helpen. Dat soort voorvallen kruisen voortdurend ons pad. Saai wordt het bij ons niet snel.” (lacht)