Jan Danckaert wordt de nieuwe rector van de VUB. Dat maakte de universiteit dinsdag bekend. Hij haalde het tijdens de rectorverkiezingen van geneeskundedecaan Dirk Devroey met 62,72 procent van de uitgebrachte stemmen. Danckaert nam eerder dit jaar al over als rector ad interim, daarvoor was hij vicerector Onderwijsbeleid.

“Ik ben vereerd om in de voetsporen van Caroline Pauwels te treden. Het zijn grote schoenen om vullen”, zo reageert de nieuw verkozen rector. In een persbericht bedankt hij ook nog tegenkandidaat Dirk Devroey “voor de sportieve en faire campagne en debatten”.

VUB-kandidaten van de rectorverkiezingen: Dirk Devroey (links) Jan Danckaert (Rechts). Beeld VUB

Danckaert heeft het in de verklaring ook nog over zijn visie op de VUB: “Ik wil koesteren wat goed is en versterken wat moet. Steunend op onze waarden en samen met de hele VUB-gemeenschap wil ik onze universiteit verder laten bloeien, met aandacht voor wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging.”

Lees ook Hoe de VUB ‘een eigen smoel’ kreeg onder de universiteiten: ‘Ooit wilden ze ons bij UGent inlijven’

Voormalig VUB-rector Caroline Pauwels nam eind februari een stap terug zodat ze zich volledig kon richten op haar behandeling. Pauwels lijdt al jaren aan maag- en slokdarmkanker.

Pauwels was rector sinds 2016, en bezig aan haar tweede mandaat als rector. De professor in de Communicatiewetenschappen was de tweede vrouwelijke rector van de Brusselse universiteit, na historica Els De Witte eind jaren negentig.

Vlak voor haar eerste mandaat eindigde, in 2019, kreeg Pauwels de diagnose van kanker. Toch besliste ze om zich opnieuw kandidaat te stellen. Zelf zei ze daar toen in een interview over: “Maar ik geloof dat deze job mij energie geeft. Rondlopen op de VUB geeft me vleugels. Ik hoop ergens ook dat het een positief teken kan zijn, dat je door zo’n proces kan gaan en toch verder kan gaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat het uitzonderlijk is wat ik doe. Er zijn mensen die veel straffere dingen doen, hoor.”

Caroline Pauwels is jarenlang een graag geziene gast in kranten en tv-studio’s. De aandacht die ze daar krijgt, gebruikt ze om een boodschap van inclusie, diversiteit en - ondanks haar kankerdiagnose - onversneden positiviteit uit te dragen. Beeld Marc Baert