Jamie Foxx & Bella Hadid

Biedt excuses aan voor antisemitisch bericht

Jamie Foxx – Acteur

Acteur Jamie Foxx (55) heeft zijn laatste Instagram-post verwijderd nadat meerdere gebruikers hem beschuldigden van antisemitisme. Het bericht ging als volgt: “Ze hebben die ene gast, genaamd Jezus, vermoord… Wat denk je dat ze met jou zullen doen???! #fakefriends #fakelove” Na de controversiële post kwamen er al snel excuses van de Oscar-winnaar. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap en iedereen die is gekwetst door mijn bericht”, schreef hij op Instagram. “Ik weet nu dat mijn woordkeuze aanstootgevend was en dat spijt me. Dat is nooit mijn bedoeling geweest.” Foxx gaf er meteen ook uitleg bij waarom hij de post had geschreven: “Ter verduidelijking: een nepvriend had me verraden en ik doelde op hem in mijn bericht. Ik heb alleen maar liefde in mijn hart voor iedereen.”

Deelt gezondheidsupdate op sociale media

Bella Hadid – Model

“Ik ben eindelijk gezond”, zo heeft topmodel Bella Hadid (26) laten weten via sociale media. De Amerikaanse van Palestijns-Nederlandse origine sukkelde ruim tien jaar met verschillende aandoeningen, waaronder de ziekte van Lyme. Terwijl haar modellencarrière op een hoogtepunt was, zat haar gezondheid blijkbaar op een dieptepunt. “Om zo verdrietig en ziek te zijn terwijl ik alle zegeningen, privileges, kansen en liefde om me heen had, was misschien wel het meest verwarrende ooit”, deelt ze openhartig op Instagram. Een week geleden gaf haar oudere zus en collega-model, Gigi Hadid, de volgende update: “Ze heeft een intense behandeling achter de rug.” Het model laat nu weten dat alles goed met haar gaat en dat ze niets zou willen veranderen aan de situatie of het verleden. “Dit heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben.”