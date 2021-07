Jambon wil ‘land hertekenen vertrekkend van wit blad’

Jambon wilde vooral een hoopvolle boodschap brengen. Ja, de coronacrisis was het voorbije anderhalf jaar een zware beproeving. “Maar het komt allemaal goed”, herhaalde Jambon een tiental keer in zijn toespraak. De Vlaamse vaccinatiecijfers behoren tot de Europese- en wereldtop, Vlaanderen toont veel veerkracht en de economie herpakt zich.

“Het Vlaanderen van morgen zal beter zijn dan het Vlaanderen van voor de coronacrisis”, maakt Jambon zich sterk. “Mijn ambitie voor Vlaanderen, mijn ambitie voor jullie, dat is de top. Niets minder.”

Versnipperde bevoegdheden

De Vlaamse ambitie mag dan torenhoog zijn, toch wordt Vlaanderen volgens Jambon “geremd” door de huidige staatsstructuur. Dat is volgens de Vlaamse regeringsleider nog eens gebleken bij de aanpak van de coronacrisis. Zo zijn de bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg zo versnipperd dat het volgens Jambon “niet meer werkbaar” is.

“Het is mijn diepste overtuiging dat we de blauwdruk van dit land moeten hertekenen, we moeten vertrekken van een wit blad. We moeten vertrekken vanuit Vlaanderen en Wallonië die heer en meester zijn over alle bevoegdheden. En als goede vrienden, als goede buren, moeten we afspreken wat we nog samen willen doen.”

Eigen statuut voor Brussel

De hertekening gebeurt volgens Jambon best “op de as van de samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië”. “Brussel en de Duitstalige gemeenschap moeten daarbij een eigen statuut krijgen”, klinkt het. Daarbij zal Vlaanderen Brussel “niet loslaten”.

In afwachting van die hertekening roept Jambon de huidige federale regering al op een “asymmetrisch beleid” te voeren, bijvoorbeeld voor wat de arbeidsmarkt betreft. “Op die manier kan federaal beleid aangepast worden aan de realiteit in Vlaanderen.”