‘Jambon reikte zelf het mes aan dat de chemiereus de regering nu op de keel zet’: Ineos wil vergunning binnen de vier maanden

“Jambon reikte zelf het mes aan dat de chemiereus de regering nu op de keel zet.” Volgens Groen heeft de Vlaamse regering zich diep in de nesten gewerkt door garanties te geven aan Ineos. Toen de Ineos-topman Jim Ratcliffe afgelopen donderdag in Antwerpen een meeting had over zijn ethaankraker, haalde de top van de Vlaamse regering effectief alles uit de kast zodat de Britse chemiereus niet de stekker uit het prestigeproject zou trekken. Aan die investering hangt een prijskaartje van 4 miljard euro en 450 jobs vast, maar ook ‘de reputatie van Vlaanderen als investeringsregio’ ligt in de weegschaal.

Ratcliffe vroeg én kreeg een reeks engagementen. Zo zou het bedrijf de beloofde waarborg van 500 miljoen euro mogelijk al vroeger kunnen aanspreken, als borg om overbruggingskredieten te kunnen afsluiten. De werf ligt nu namelijk stil en dat kost Ineos een hoop geld, omdat de banken hun geldstroom gestopt hebben. Daarom vroeg Ratcliffe ook om vaart te maken met de vergunning: binnen de vier maanden wil hij dat het dossier afgehandeld is en de werken aan zijn ethaankraker kunnen hervatten. Ineos wil zich officieel niet uitspreken over die termijn, maar die deadline van vier maanden – waar De Tijd over schreef – wordt ook aan onze redactie bevestigd.

Krap

Dat wordt hoe dan ook krap. Ineos kan dat grotendeels zelf in de hand hebben. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de vergunning van Ineos vernietigde, voldeed het milieuonderzoek over de stikstofimpact op de omliggende natuur niet aan de vereisten. Als Ineos zijn huiswerk dit keer wel goed doet, kan het bedrijf in tweede zit misschien wel slagen. Al blijft het dan nog altijd een huzarenstukje om dat rond te krijgen op vier maanden tijd.

Een ander scenario is dat het stikstofdecreet binnenkort toch goedgekeurd wordt in het Vlaams Parlement. Door het manoeuvre van N-VA en Open Vld werd het dossier weggehaald van de regeringstafel – waar cd&v dwarsligt – en geëvacueerd naar het Vlaams Parlement. Dat zou een tijdswinst van minstens een half jaar kunnen opleveren. Maar ook die parlementaire weg is lang.

Het decreet moet passeren via de Raad van State, de commissie en de plenaire vergadering. Bovendien zal cd&v de tekst en cours de route nog willen amenderen – en dat is bespreekbaar, kregen ze vorige week te horen van N-VA. Niet iedereen is er trouwens van overtuigd dat Ineos wél een vergunning gekregen zou hebben als er wél een stikstofdecreet was goedgekeurd: dat lijkt vooral de conclusie die het kabinet-Demir de wereld probeert in te sturen.

Laten rollen

Op de oppositiebanken kijken ze met grote ogen naar deze beloftes. Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege vindt dat de Vlaamse regering zich heeft laten rollen door Ineos. “De risico’s die de regering neemt getuigen van complete roekeloosheid. Landbouwers leven al jaren in onzekerheid door de aanhoudende stikstofcrisis, maar een miljardair hoeft maar op de koffie te gaan en wordt op zijn wenken bediend. Wat deze regering in drie jaar niet rond krijgt voor alle bedrijven in Vlaanderen, wil Ineos afdwingen in 4 maanden tijd. Het is ronduit kwalijk.”

Groen heeft alvast gevraagd om de commissie Economie en Leefmilieu vervroegd bijeen te roepen. Ook Vooruit en Vlaams Belang vinden dat de regering uitleg verschuldigd is. Robrecht Bothuyne (cd&v), voorzitter van de commissie Economie, zegt de vraag te bekijken.