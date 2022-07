Jambon I wil omstreden Ventilus bovengronds, maar beslist nog niet

De regeringstop wil de komende weken nog in gesprek gaan met de West-Vlaamse burgemeesters die betrokken zijn bij Ventilus. Het gaat voor de overgrote meerderheid om cd&v’ers. Zij hebben al aangekondigd dat ze zich juridisch zullen verzetten tegen een bovengrondse hoogspanningslijn. Zij willen - net zoals de omwonenden langs het geplande traject - een volledig ondergrondse lijn.

“We nemen onze definitieve beslissing in september. We gaan nu eerst lokaal gesprekken aan. Daarbij vertrekken we van het rapport van de intendant en een pakket aan flankerend beleid. Met die elementen gaan we binnenkort aan tafel”, zei Jambon vrijdagavond op een persconferentie. In het rapport van de intendant wordt gepleit voor een ‘luchtlijn’. Het flankerend beleid waarover Jambon spreekt, is bedoeld om omwonenden financieel te compenseren. Een bron: “De goede verstaander heeft het dus begrepen: we gaan voor bovengronds, maar zeggen het nog niet.”

22 kilometer

De nieuwe Ventilus-verbinding - die moet dienen om de elektriciteit opgewekt door de nieuwe windmolenparken in de Noordzee te vervoeren én het West-Vlaamse hoogspanningsnet te versterken - is in totaal goed voor meer dan 80 kilometer. Een deel wordt ondergronds getrokken, een deel maakt gebruik van het bestaande net. Maar er is ook 22 kilometer aan nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn nodig, die parallel met de E403 richting het zuiden van de provincie loopt.

Omwonenden langs het geplande traject van de nieuwe ‘luchtlijn’ maken zich zorgen om mogelijke gezondheidseffecten, een verpest landschapsbeeld en een daling in waarde van hun eigendommen. Ze eisen dat de hoogspanningslijn volledig ondergronds wordt gelegd. Maar dat ziet netbeheerder Elia niet zitten. Volgens een rapport van intendant Guy Vloebergh is een ondergronds project zo goed als onhaalbaar. De bouwkost zou oplopen van 1,6 naar 6,4 miljard euro. Geld dat doorgerekend wordt op de energiefactuur. Het project zou ook jarenlange vertraging oplopen.

Volgens regeringsbronnen lag vrijdag alles op tafel om te beslissen over Ventilus - een dossier dat intussen al drie jaar aansleept - maar stond minister Hilde Crevits namens cd&v nog op de rem. “Ze vroeg nog allerlei extra onderzoeken.” Daar wilden de coalitiepartners N-VA en Open Vld niet van weten. Het compromis: een tijdelijk uitstel van de beslissing. Tot na de zomervakantie. Al is het de bedoeling om de knoop dan écht definitief door te hakken, luidt het. Vanuit de federale regering - waar Open Vld en cd&v ook in zetelen - wordt druk gezet. Federaal wil men Ventilus zo snel mogelijk gebouwd zien, om ook zo snel mogelijk extra elektriciteit te krijgen van de nieuwe windmolens op zee.