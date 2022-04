Jambon benoemt Joy Donné tot nieuwe CEO van Flanders Investment & Trade

Donné kwam volgens het kernkabinet van de Vlaamse regering als beste kandidaat uit de finale selectieprocedure met vier personen. Donné volgt bij FIT Claire Tillekaerts op die eind juni met pensioen gaat.

Na een lange carrière bij het FIT, waarvan de voorbije tien jaar als gedelegeerd bestuurder, neemt Claire Tillekaerts binnenkort afscheid van het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Tillekaerts is in februari 65 geworden en gaat met pensioen. Volgens het FIT “verbindt Claire Tillekaerts zich er toe de overdracht vlot te laten verlopen”.

De Vlaamse regering is al een tijdje op zoek naar een geschikte opvolger. Na een onafhankelijke en uitgebreide selectieprocedure bleven vijf geschikte kandidaten over, van wie er eentje zelf zijn kandidatuur introk. Uit de vier overgebleven kandidaten werd uiteindelijk Joy Donné geselecteerd.

De auto die aan de basis lag van het 'Porsche-incident'. Beeld VRT

‘Porsche-incident’

De 47-jarige Donné heeft drie masters op zak (Rechten, Economisch en Zakelijk Recht en Financiën) en begon als advocaat bij het kantoor Stibbe.

In de politiek werkte Donné eerst op enkele liberale kabinetten. Zo werkte hij onder meer voor Patrick Dewael, Annemie Turtelboom en Didier Reynders. In 2014 stapte Donné over naar de N-VA, waar hij aan de slag ging als kabinetschef van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Bij de verkiezingen in 2019 belandde Donné als eerste opvolger op de Limburgse Kamerlijst in de Kamer.

Donné raakte bij het brede publiek ook bekend door het zogenaamde ‘Porsche-incident’ tijdens de regeringsonderhandelingen in 2014. Donné kwam toen N-VA-voorzitter Bart De Wever oppikken in een Porsche, plukte voor het oog van de camera's een parkeerboete van achter zijn ruitenwisser en gooide die op de grond. Bovendien had de wagen twee verschillende nummerplaten, waardoor een vrouw uit Houthalen-Helchteren de boete in de bus kreeg.