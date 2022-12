Jamal Ben Saddik, ‘de Goliath van Borgerhout’, streed met kanker en nu ook met Bart De Wever

Hij kampt tegen de grootsten in het kickboksen, tegen kanker en nu tegen de stad Antwerpen. Kickbokser Jamal Ben Saddik vecht de beslissing aan van burgemeester Bart De Wever (N-VA) om zijn sportclub te sluiten omwille van de openbare veiligheid. Is ‘de Goliath van Borgerhout’ een pion in het Antwerpse drugsgeweld?

“Het is een lichtzinnige beslissing met enorme financiële gevolgen”, zegt Kris Luyckx, de advocaat die voor Jamal Ben Saddik naar de Raad van State trekt tegen de sluitingsbeslissing van de stad Antwerpen. “We betwisten dat al die voorgaande feiten met hem te maken hebben. Hij is niet zijn familie.”

Al maandenlang is de familie Ben Saddik het doelwit van aanslagen. Het begon in mei met zwaar vuurwerk aan zijn ouderlijk huis, in de Zegepraalstraat in Borgerhout. Ruiten sneuvelden en zijn vader moest naar het ziekenhuis met gehoorschade.

In de loop van de zomer schoten onbekenden verschillende keren op het huis. Er volgden een explosie en schoten op Bens Handcarwash en drie aanslagen op restaurant Poke Bowl Place. Beide zaken zijn in handen van zijn familie.

De 32-jarige Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik is nochtans een bekende kickbokser, die in Nederland traint bij topcoach Mike Passenier. Ben Saddik leeft voor zijn sport en behoort tot de wereldtop bij de zwaargewichten. Met zijn 119 kilo en lengte van meer dan 2 meter kreeg hij zijn bijnaam ‘de Goliath’. Dankzij de meer dan 1 miljoen volgers op Instagram behoort hij intussen tot de populairste Belgische sporters, populairder dan bijvoorbeeld Remco Evenepoel.

Onder- en bovenwereld

De lange reeks aanslagen deze zomer zouden niet hemzelf viseren, maar wel zijn oudere broer S., bijgenaamd Urbanus. Volgens Het Nieuwsblad zou die een lading cocaïne hebben verduisterd.

“Ik ben de verdachtmakingen beu”, liet Jamal Ben Saddik regelmatig al verstaan. Begin december was het toch onmiskenbaar ook op Jamal zelf gericht. Iets na twee uur ‘s nachts brachten onbekenden zwaar vuurwerk tot ontploffing op de plaats waar maandag 2 januari zijn sportclub moet opengaan. Ze lieten ook graffiti achter: “Dood JBS Dede Dief”: ‘Dede’ is straattaal voor ‘dood’, ‘JBS’ slaat op Jamal Ben Saddik.

“Je ziet het vaker bij prominente vechtsporters: die lijn tussen de onder- en bovenwereld is gewoon heel dun”, zei de Nederlandse misdaadjournalist John Van den Heuvel eerder over hem. Hoe belandde deze kickbokser in het vaarwater van de onderwereld?

Als kind hing Jamal rond op pleintjes in Borgerhout zoals het Koxplein en het Luitenant Naeyaertplein. De kleine Jamal viel toen al op omdat hij met kop en schouders boven de rest uitstak. Maar hij trok eveneens de aandacht door met zijn vrienden af en toe een gestolen handtas achteloos in een plantsoen achter te laten. “De weg naar het slechte pad kiezen was zo gebeurd”, zegt hij daarover in de reeks over hem op Streamz. “Je hoefde niks te doen en je belandde al op de slechte plek.”

Zijn vader besloot dat het genoeg was geweest en stuurde zijn zonen naar de kickboksschool om de hoek. Daar leerde hij het vak en hij werd een ster. Hij krijgt opeens flinke klappen, maar niet in de ring: schildklierkanker. Drie keer wordt hij geopereerd, drie keer herstelt hij. “De belangrijkste kampen uit mijn leven”, noemt Ben Saddik dat.

Jamal Ben Saddik - beeld uit documentaire op Streamz Beeld RV Streamz

Sky ECC-verkoper

Intussen liet hij zich sponsoren door een Canadees technologiebedrijf: Sky ECC. Die naam, zichtbaar in het logo op zijn boksoutfit, kennen we nu enkel nog van de grootste Belgische drugszaak ooit. Toen de zaak in maart 2021 losbarstte, werd ook Jamal Ben Saddik opgepakt. Pas anderhalve maand later komt hij vrij, met een enkelband.

Jamal Ben Saddik wordt ervan verdacht dat hij een ‘reseller’ was. Toen hij zich blesseerde met een handbreuk, vroeg zijn sponsor hem om een gunst. Kon hij tijdens zijn herstel niet even wat Sky ECC-toestellen verkopen?

Intussen weten we dat de cryptofoons van Sky ECC zowat uitsluitend werden gebruikt door de drugsmaffia, tot de politie de code kraakte. De vraag is wat Ben Saddik daarvan wist. In elk geval verliep de verkoop in het zwart.

De kostprijs van zo’n cryptofoon begon bij 729 euro. Gebruikers moesten ook een app betalen, vergelijkbaar met WhatsApp, maar dan met een abonnementsformule. Dat kostte 2.200 euro per jaar of 600 euro voor drie maanden.

Telefoontaps

De kickbokser wordt ook genoemd in het drugsdossier rond de clan Yaramis: de Antwerpse familie die zich bezighield met cocaïnesmokkel en valse identiteitsdocumenten. In dat onderzoek kwam de visumsmokkel van het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam aan het licht. Op telefoontaps zouden de speurders clanleden hebben horen praten over “dingen die ze aan Ben Saddik moeten geven”. Ook die zaak moet nog voor de rechter komen.

Ondanks de rechtszaken, de kanker en de aanslagen op zijn familie, bleef Jamal Ben Saddik deelnemen aan grote bokskampen. “Je bent pas een vechter als je vaker opstaat dan dat je blijft liggen”, aldus de Goliath.

Nu heeft Bart De Wever zijn fitness- en boksclub Vinci Club tijdelijk gesloten, alvast tot 25 februari, in afwachting van een veiligheidsanalyse door de lokale politie. Het is niet zeker of dat standhoudt voor de Raad van State.

In 2020 liet De Wever pannenkoekenhuis Stacks sluiten na een reeks granaatontploffingen die de familie E.H. viseerde, maar een week later kregen zij gelijk dat de maatregel in strijd was met het recht op vrije handel. Uiteindelijk ging Stacks dit jaar toch definitief dicht na een dossier rond bedrog met coronapremies.