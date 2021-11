Jack Dorsey stapt op als CEO van Twitter, aandeel geschorst

Dorsey is medeoprichter van het socialememediaplatform. In 2006 verstuurde hij de allereerste tweet. Twee jaar later verliet hij zijn positie, om in 2015 weer mee aan het roer te staan van het sociale mediaplatform.

Beleggers op Wall Street reageerden alvast positief op het nieuws van Dorsey’s vertrek: het aandeel stond na enkele minuten ruim 10 procent in de plus. Op de beurs van Wall Street werd het aandeel van Twitter wat later geschorst, in afwachting van een aankondiging.

Die komt er nu via het account van Dorsey op Twitter. “Na bijna 16 jaar een rol binnen het bedrijf in te vullen, wordt het eindelijk tijd voor mij om te vertrekken”, tweet Dorsey.

Hij geeft drie redenen waarom zijn vertrek nu gepast is. De eerste reden gaat over zijn opvolger Parag Agrawal die “het bedrijf en zijn noden volledig begrijpt”. Ten tweede heeft Dorsey ook alle vertrouwen in Bret Tailor, de toekomstige voorzitter van de raad van bestuur. Ten slotte richt hij zich tot al zijn volgers “die het platform nog beter kunnen maken.”

In 2020 kwam er kritiek van de activistische aandeelhouder Elliott Management over hoe Dorsey zijn tijd verdeelde tussen Twitter en het betaalbedrijf Square, waarvan hij eveneens CEO is.