Jaar na moord op Ilse Uyttersprot ligt Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld klaar

Uyttersprot was in 2020 het dertiende slachtoffer van femicide, dit jaar noteerde de blog Stop Feminicide, die bijhoudt hoeveel vrouwen door hun ­(ex-)partner worden gedood, er tot dusver dertien slachtoffers. In 2020 waren dat er 24.

“Femicide heeft in ons land geen officiële definitie,” zegt Jessika Soors, woordvoerder van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Schlitz, “en zonder definiëring kan je de zaken niet registreren. Meten is weten. We zijn aangewezen op het middenveld zoals de blog Stop ­Feminicide, die zich op mediaberichten baseert.”

Lockdowns

Soors vindt het hoog tijd dat het beleid zicht krijgt op de achtergrond van dossiers. “Het belangrijkste doel van het Nationaal Actieplan is op basis van feiten beter te kunnen ingrijpen, zodat situaties niet uitmonden in fataal geweld.” Schlitz’ plan ligt klaar om in het najaar aangenomen te worden door de regeringen.

Tijdens de lockdowns zagen hulplijnen het aantal meldingen van partner- en familiaal geweld stijgen en bleken de gevallen zwaarder. Het voorbije jaar is een en ander aangepakt.

“Zo gold de avondklok niet voor slachtoffers van familiaal geweld en kregen politiediensten in een omzendbrief van het Openbaar Ministerie tools om risicotaxatie te doen”, zegt Soors. Daarnaast kregen rechters en procureurs een opleiding om daderprofielen te herkennen en keurde de Kamer een resolutie goed met aanbevelingen. Ook werd geïnvesteerd in Family Justice Centers, waar slachtoffers hulp krijgen.

Signalen

Er is ook de vraag of femicide als apart misdrijf moet worden opgenomen in het strafwetboek. Daarover moet de federale regering zich buigen, vertelt Soors. “Experts zullen dat bekijken. Sommigen vinden het beter femicide als verzwarende omstandigheid op te nemen. Het belangrijkste is dat de zowel de ondersteuning van slachtoffers als het bestraffen en opvolgen van daders adequater wordt.” De politiezone Brussel Noord bezoekt nu al proactief slachtoffers van partnergeweld. “Dit willen we nationaal uitrollen om zo geweldescalatie te voorkomen.”

Tot slot komt er een sensibiliseringscampagne voor slachtoffers en hun omgeving. “We willen mensen die signalen van partnergeweld detecteren, meenemen in een beschermend netwerk. Artsen zullen we informeren over hoe ze met slachtoffers het gesprek over partnergeweld kunnen aangaan.”

Heb je vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1712 of op de website www.1712.be