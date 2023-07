Ja, die kop koffie ’s ochtends helpt echt. Maar dat ligt niet (alleen) aan de cafeïne

“Er is al heel wat onderzoek uitgevoerd naar de effecten van cafeïne op onze cognitieve en motorische activiteiten”, vertelt professor Patrick Cras, diensthoofd Neurologie bij UZA. “Cafeïne is een stimulerende stof met effect op het orthosympathische zenuwstelsel, dat reactietijden verbetert en het lichaam uit rusttoestand haalt: dat weten we.”

Voor een nieuw onderzoek aan de Portugese Universidade do Minho maken wetenschappers onderscheid tussen het effect van koffiedrinken en cafeïne. De onderzoekers verdeelden de deelnemers in twee groepen. De ene kreeg cafeïnesupplementen, de andere kreeg cafeïne via een kop koffie. FMRI-scans toonden dat voor beide groepen het actieve deel van het brein geactiveerd werd. Een opmerkelijk verschil toonde zich in de hersengebieden, waaronder de prefrontale cortex, die gelinkt zijn aan het werkgeheugen, cognitieve controle en doelgericht handelen. Die werden enkel zichtbaar bij de koffiedrinkers, terwijl beide groepen effectief cafeïne binnenkregen.

In andere woorden: de psychische ervaring van koffiedrinken zorgt ervoor dat je productiever, doelgerichter en alerter aan het werk kan gaan. Niet enkel de cafeïne op zich, want de groep die cafeïne in supplementvorm kreeg, vertoonde dit niet. “Met name de toename van de connectiviteit in het frontale executieve netwerk, mogelijk verantwoordelijk voor het effect van koffie op de alertheid en het probleemoplossend vermogen, lijkt niet alleen veroorzaakt te zijn door de cafeïne”, zegt Cras.

“Als je mensen voldoende suggestief iets aanbiedt, met inbegrip van samengestelde medicatie met cafeïne, kan er een placebo-effect ontstaan. Mensen hebben structuur nodig om aan hun dag te beginnen, een koffietje zetten hoort daar zeker bij.” Hij vergelijkt het met sporters die energiegels nemen. “Cafeïne heeft bewezen in heel beperkte mate sportprestaties te verbeteren. Evengoed zal die gel, wanneer je moe begint te worden, een placebo-effect hebben.”

Zorgt cafeïnevrije koffie dan óók voor meer productiviteit, als de psychologische verwachting van een kopje koffie voor impact zorgt? Ja, meent Cras: “Cafeïnevrije koffie kan werken, net als een kop thee. Resultaten kunnen overigens beïnvloed zijn door culturele factoren. Koffiedrinken leeft in sommige culturen harder dan in andere.”

Nog volgens professor Cras zegt het Portugese onderzoek meer over het effect van cafeïne dan over koffie. “De onderzoekers hebben koffie vergeleken met water en eenzelfde hoeveelheid cafeïne, maar koffie bevat nog veel meer stoffen die psychoactief kunnen zijn. De conclusie van het onderzoek is dus dat cafeïne mooi is meegenomen bij het drinken van een kop koffie, maar niet noodzakelijk is voor alle psychische voordelen die we er denken uit te halen.”