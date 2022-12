Ja, ‘Cocaine Bear’ was echt. Dit is het verhaal erachter

Bijna 40 jaar nadat een zwarte beer cocaïne vond en innam in een bos in het Amerikaanse Georgia, vormt de drugsroes inspiratie voor een nieuwe film.

De trailer van de nieuwe film Cocaine Bear werd woensdag vrijgegeven en ging meteen viraal. Die titel is overigens geen metafoor of slimme woordspeling: de film gaat écht over een beer die high wordt door cocaïne.

De bloedige aanval die volgt op de cocaïne-inname van de beer, en die we zien in de film, is fictief, maar het verhaal over een beer in drugsroes is heel echt. En de bekendheid van het verhaal zal enkel maar toenemen wanneer de film, geregisseerd door Elizabeth Banks, in februari uitkomt.

In Cocaine Bear zien we acteurs Keri Russell, O’Shea Jackson Jr. en de in mei overleden Ray Liotta. De trailer geeft een glimp van het spoor van geweld door de gedrogeerde beer.

Het echte verhaal is echter minder gewelddadig.

4 gram in het bloed

Het begon allemaal in de jaren 80. Het Georgia Bureau of Investigation maakte in december 1985 bekend dat een zwarte beer van 80 kilogram “gestorven was aan een overdosis cocaïne”, aldus een artikel van United Press International.

“De cocaïne werd uit een vliegtuig gegooid dat bestuurd werd door Andrew Thornton, een veroordeelde drugssmokkelaar die op 11 september 1985 overleed in Knoxville, Tennessee, omdat hij een te zware lading droeg tijdens de parachutesprong”, zo klonk het. “Het politiebureau zei dat de beer vrijdag werd gevonden in het noorden van Georgia tussen veertig geopende plastic containers, met sporen van cocaïne.”

“Er is niets meer over dan botten en een grote huid”, verklaarde Gary Garner van het Georgia Bureau of Investigation destijds aan persbureau AP.

Kenneth Alonso, de toenmalige hoofdlijkschouwer van de staat, zei na een autopsie in december 1985 dat de beer 3 of 4 gram cocaïne in zijn bloed had opgenomen. Hij had misschien zelfs meer gegeten, meldde AP later.

Kentucky Fun Mall

Vandaag zou diezelfde beer te zien zijn in de Kentucky for Kentucky Fun Mall, maar volgens het winkelcentrum was de opgezette beer eigendom van countryzanger Waylon Jennings voordat hij aan de winkel werd geleverd.

Wat er met de beer gebeurde in zijn laatste dagen, of uren, na de cocaïne-inname blijft weliswaar een mysterie, in tegenstelling tot de herkomst van de cocaïne.

Thornton, die de drugs dus uit het vliegtuig gooide, was een bekende drugssmokkelaar en voormalig politieagent. Hij werd dood aangetroffen in de ochtend van 11 september 1985 in de achtertuin van een huis in Knoxville, Tennessee, met een parachute en Gucci-schoenen aan. Hij had verschillende wapens en een tas met ongeveer 35 kilo cocaïne bij zich.

Een sleutel in Thorntons zak kwam overeen met het staartnummer van een vliegtuigwrak dat werd gevonden in Clay County, North Carolina, en op basis van Thorntons geschiedenis van drugssmokkel, vermoedden de onderzoekers dat er meer cocaïne in de buurt was.

De onderzoekers doorzochten de omgeving en vonden zo meer dan 135 kilogram cocaïne in een zoektocht die enkele maanden duurde.

Ze vonden ook de dode beer.