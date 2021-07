Italië verstrengt coronaregels: moet ik mij ter plekke laten testen?

Op dit ogenblik is het 'certificato verde' in Italië alleen vereist om een bejaardenhuis of een trouwfeest te bezoeken. Maar daar komt dus verandering in. Vanaf vrijdag 6 augustus is het ook noodzakelijk voor een hele reeks publieke plaatsen en activiteiten. De lijst is te lang om op te sommen, maar ga er gemakshalve maar van uit dat de verplichting geldt voor alles wat binnen gebeurt — zoals musea, sportzalen, beurzen en casino's.

Ze is echter ook van kracht bij openbare sportwedstrijden in de open lucht, kuuroorden, thema- en pretparken. In de horeca geldt ze alleen voor wie binnen wil gaan zitten. Eten en drinken op een terras of staand aan de bar mag nog zonder certificaat. En ook openluchtzwembaden en het openbaar vervoer zijn vrijgesteld.

Wie kan alles regelen vóór het vertrek?

Voor toeristen is de stelregel dat wie al ingeënt is met een vaccin van AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna of Pfizer óf bewijs kan leveren van herstel na een besmetting, alles kan regelen vóór het vertrek. Het volstaat dan om in België een vaccinatie- of herstelcertificaat aan te vragen via de website mijngezondheid.be of de CovidSafeBE-app. Aangeraden wordt om het certificaat zowel op papier als digitaal (op smartphone of tablet) bij zich te hebben op reis.

Wie nog niet gevaccineerd is, niet herstelde van corona of bij wie dat herstel al langer geleden is dan zes maanden, zal zich moeten beroepen op een negatieve test. Dat geldt ook al om Italië binnen te mogen. Maar omdat een testcertificaat hooguit 48 uur oud mag zijn, zal een test die vóór vertrek werd afgenomen niet volstaan om heel de reis in orde te zijn. Wie twee dagen na aankomst nog op restaurant wil bijvoorbeeld, moet zich ter plekke opnieuw laten testen.

Minder streng voor kinderen

Daarbij is het wel goed om weten dat de vereisten voor een certificaat voor binnenlands gebruik op twee vlakken minder streng zijn dan dat om Italië binnen te mogen. Zo geldt voor dat laatste dat kinderen maar tot de leeftijd van zes jaar zijn vrijgesteld, terwijl het certificaat voor binnenlands gebruik pas nodig is vanaf twaalf jaar. En terwijl een vaccinatiecertificaat bij binnenkomst uitsluitend geldt voor wie volledig ingeënt is, kan één enkele prik volstaan voor binnenlands gebruik.

Wie jonger is dan twaalf of het bewijs van één enkele vaccinering kan voorleggen, hoeft zich na aankomst dus niet meer te laten testen. Voor wie wel zo’n test nodig heeft, wordt aangeraden om naar een apotheek te gaan. Daar geraak je meestal zonder afspraak aan een geldige test met certificaat. Zelftesten uit de supermarkt komen immers niet in aanmerking. Het moét een PCR-test (tampone molecolare) of een snelle antigenentest (tampone antigenico) zijn. Die laatste zou bij apothekers (farmacista) rond de 20 euro mogen kosten.