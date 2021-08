Italië sluit niet-gevaccineerden steeds meer uit: coronapas verplicht voor zowat alle openbare plaatsen

Iedereen ouder dan 12 jaar die binnen wil eten in een restaurant, een museum wil bezoeken of naar het zwembad of een wellnesscenter wil gaan, moet gevaccineerd, getest of genezen zijn en dat bewijzen met een coronapas. De regel geldt ook voor culturele of sportieve activiteiten in de openlucht en voor sportcentra.

Uitbaters zijn verplicht om het groene paspoort te checken. Als dat niet gebeurt kunnen er boetes volgen. Voor de Italiaanse coronapas volstaat één vaccindosis

Wat met Belgen ter plaatse? Belgische toeristen kunnen hun Europees coronacertificaat laten zien: zij moeten niet nog eens een Italiaanse coronapas downloaden.

Vanaf volgend schooljaar moeten ook leerkrachten, docenten en studenten aan de universiteit in Italië een coronapas kunnen voorleggen en wordt de ‘groene pas’ ook verplicht voor trein- en busreizen over een lange afstand, ferry’s en binnenlandse vluchten.

Vaccinaties op volle toeren

“De cijfers zijn bemoedigend, met al 70 vaccindosissen per 100 inwoners die werden toegediend”, aldus minister van Gezondheid Speranza. Het gebruik van de coronapas “zal sluitingen vermijden en de vrijheid beschermen”. Ongeveer 60 procent van de Italiaanse bevolking is al volledig gevaccineerd.

Italië was ook het eerste Europese land dat de vaccinatie verplichtte voor zorgpersoneel. Dat heeft al geleid tot protesten. Een groep van 300 Italiaanse zorgverleners is naar de rechtbank gestapt om de verplichting te laten annuleren.

Toch loopt het aantal coronabesmettingen weer op. De autoriteiten maakten woensdag melding van 6.596 nieuwe coronagevallen, 15 procent meer dan een week eerder. Vooral op populaire vakantiebestemmingen als Sardinië en Sicilië grijpt het virus snel om zich heen.