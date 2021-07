Italië scherpt coronamaatregelen aan en introduceert coronapas voor tafeltje in restaurant en bars: wat verandert er en waarom?

Wat is er veranderd?

Je moet vanaf 6 augustus een coronapas kunnen voorleggen als je op restaurant of café gaat in Italië, maar enkel als je ook binnen aan een tafeltje wilt zitten. Op het terras is dat niet nodig. Ook als je enkel rechtstaand iets aan de toog wilt drinken, hoef je geen coronapas te tonen. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar geldt de regel overigens niet.

Het bewijs, dat aantoont dat je bent gevaccineerd, onlangs getest of genezen, wordt vanaf 6 augustus ook verplicht voor onder meer stadions, sportscholen, zwembaden, musea, bioscopen, theaters, concerten en beurzen.

Daarnaast wordt ook de noodtoestand in Italië verlengd tot het einde van het jaar.

Waarom?

De gezondheidsautoriteiten in Italië registreerden gisteren meer dan 5.050 nieuwe besmettingen en 15 overlijdens ten gevolge van het coronavirus op 24 uur tijd. Vooral bij jongeren loopt het aantal besmettingen fors op.

De Italiaanse regering wil met de zogenoemde groene pas de nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen indammen. Het certificaat kan digitaal zijn of schriftelijk. De gezondheidspas is een instrument om Italianen in staat te stellen “hun activiteiten voort te zetten met de garantie dat ze zich niet tussen besmettelijke mensen zullen bevinden”, aldus de Italiaanse premier Draghi.

Hoe zit het met de Italiaanse kleurcodes?

Ook het vaststellen van risicozones (wit, geel, oranje of rood) in het land gaat vanaf 6 augustus anders gebeuren. Leidend is dan niet langer de besmettingsratio in een bepaald gebied, maar de bezettingsgraad op Covid-19-afdelingen en intensive care-afdelingen.