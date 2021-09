Italië onderzoekt ‘ontvoering’ van 6-jarige jongen die kabelbaanongeluk overleefde

Op 23 mei stortte de cabine van een kabelbaan bij het Lago Maggiore ongeveer twintig meter naar beneden, nadat er een kabel was gebroken en het noodremsysteem niet bleek te werken. De cabine kwam neer in dichtbegroeid bosgebied op de berg Mottarone. Er vielen 14 doden, alleen de toen 5-jarige Eitan overleefde de crash.

De jonge, Italiaans-Israëlische Eitan lag eerst nog dagenlang in coma. Daarna werd de voogdij door de jeugdrechter toegewezen aan Aya Biran-Nirko, zijn tante aan vaderskant. Sinds juni woonde hij bij haar in het Italiaanse Pavia, op ongeveer een uur rijden van Milaan.

Gali Peleg, Eitans tante aan moederskant, was echter niet akkoord met die beslissing en begon vorige maand in Tel Aviv een adoptieprocedure. Eitan werd namelijk “gegijzeld” in Italië, aldus haar advocaat. Volgens de Peleg-familie wilden de ouders van Eitan dat hij een Israëlische opvoeding zou genieten.

Ondertussen was grootvader Shmulik Peleg naar Italië verhuisd, en kwam hij het jongetje afgelopen zaterdag ophalen bij Biran-Nirko om een dagje te spelen. Maar toen ze op het afgesproken uur niet terug waren, sloeg de voogd alarm. De Italiaanse politie ontdekte dat zijn grootvader, die nog over het Israëlische paspoort van Eitan beschikte, met hem op een privévliegtuig naar Israël was gestapt.

Vijf leden van het Italiaans-Israëlische gezin van Eitan kwamen om het leven bij het ongeluk. Beeld EPA

Volgens Italiaanse media probeerde Biran-Nirko meermaals de grootvader te contacteren, die zou uiteindelijk hebben geantwoord: “Eitan is teruggekeerd naar huis.” Armando Simbari, de advocaat Eitans tante in Italië, vertelde bij verschillende media dat de jongen is “weggerukt van de familie waarmee hij is opgegroeid, en van de artsen die zijn trauma nog behandelen”.

Het parket van de Italiaanse stad Pavia heeft nu een onderzoek geopend naar de mogelijke ontvoering.

Hoe vordert het onderzoek naar de crash zelf?

Onderzoekers zijn nog steeds bezig om de oorzaak van de crash vast te stellen. De ‘zwarte doos’ van de cabine werd onlangs van de plaats van het ongeval verwijderd. Naar verwachting zal het nog drie maanden duren om te onderzoeken of de informatie in de software wijst op onregelmatigheden in het kabelbaansysteem. Verschillende werknemers van het bedrijf dat het kabelbaansysteem bouwde en onderhield en het bedrijf dat het beheerde, worden onderzocht.

De aanklagers beweerden enkele dagen na het ongeluk dat de noodremmen, die hadden moeten voorkomen dat de cabine achterover viel toen de leidende kabel knapte, waren uitgeschakeld om verstoringen van de dienst te voorkomen.

Het was de ergste kabelbaanramp in Italië in 20 jaar.