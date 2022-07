Italiaanse regering roept noodtoestand uit, ook rest zuidoost-Europa kreunt onder droogte

Tot 31 december 2022 zal in Lombardije, Piëmont, Emilia-Romagna, Veneto en Friuli-Venezia Giulia de noodtoestand van kracht zijn vanwege het watertekort. Dat maakt het voor de regering gemakkelijker om fondsen en steun vrij te maken voor de bestrijding van de gevolgen van de droogte in de Alpengebieden en de gebieden langs de Po. Rome heeft 36,5 miljoen euro ter beschikking van de regio’s gesteld.

Heel Italië zucht al een week onder hittegolf Caronte (‘Charon’, vernoemd naar de veerman van de onderwereld uit de Griekse mythologie).

De Po in de buurt van Turijn. Beeld ANP / EPA

Vooral het noorden van het land heeft te kampen met ernstige droogte. Daar staan grote meren, zoals het Gardameer, bijzonder laag voor de tijd van het jaar. Verschillende rivieren, zoals de Po, staan dan weer op het laagste peil in meer dan 70 jaar.

Verschillende steden namen al maatregelen. Zo beperkten Verona en Pisa het gebruik van drinkwater. In Verona gaat dat het verst: tot 31 augustus mag drinkwater tussen 6 en 21 uur enkel gebruikt worden om te koken, voor persoonlijke hygiëne en om te poetsen. Auto’s wassen, zwembaden vullen en tuinen en sportvelden besproeien mag enkel ‘s nachts, maar dan nog vraagt het stadsbestuur om daarvan af te zien. Venetië en Milaan hebben sommige fonteinen uitgezet.

Mensen vullen waterflesjes aan het Pantheon in Rome. Beeld ANP / EPA

Een vijftal regio’s heeft het voorbije weekend de regering in Rome al gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, om zo meer middelen en de inzet van de civiele bescherming mogelijk te maken.

Ook de ramp in de Italiaanse Dolomieten waarbij zeven bergtoeristen zijn omgekomen nadat een stuk gletjer afbrak en een lawine veroorzaakte, is een gevolg van de aanhoudende hitte. Wereldwijd smelten gletjers door de steeds hogere gemiddelde temperaturen, waardoor ze instabieler worden.

Bosbranden

Ook de rest van Zuidoost-Europa kampt met hittegolven en aanhoudende droogte. In Griekenland woedden de vlammen in de nacht van zondag op maandag onder meer in het noorden van het schiereiland Peloponnesos. Verschillende dorpen werden uit voorzorg geëvacueerd.

Momenteel zijn er volgens de Griekse brandweer ongeveer honderd branden per dag. Hoewel niet elke brand uitgroeit tot een vuurzee, is de brandweer alert omdat het op veel plaatsen ook hard waait.

Vorig jaar brandden tienduizenden hectaren bos in het hele land af na een enorme hittegolf en droogte. Om zo’n scenario dit jaar te vermijden, hebben brandweerlieden uit andere Europese landen al aangeboden om Griekenland te helpen het vuur vanaf het begin zo veel mogelijk in te dammen.

De Griekse regering richtte onlangs een speciale brandweereenheid op, onder meer met internationale brandweerlui, om de bosbranden te lijf te gaan. Beeld AFP

Ook in Kroatië zijn er branden uitgebroken. Zo stond afgelopen weekend in de buurt van de stad Novak een bos van 15 hectare in licherlaaie. De brandweer zette ook helikopters in om de brand te blussen. Op het Adriatische eiland Brac bij Split is een hectare natuur in as gelegd. Volgens Kroatische media werd de brand veroorzaakt door een brandende auto aan de kant van de weg.

In Albanië stonden dan weer zes gebieden in brand. Het vuur werd aangewakkerd door droogte, hitte en sterke winden. In de omgeving van de havenstad Vlora kwamen de vlammen dicht bij olijf- en boomgaarden. Ook bosgebieden in het binnenland in de buurt van Kruja zijn getroffen. In totaal is 30 hectare in as gelegd in het land. Op sommige plaatsen nadert het vuur ook dorpen.