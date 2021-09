Italiaanse rechter laat gewezen Catalaanse minister-president Puigdemont vrij

Wat is er juist gebeurd?

Carles Puigdemont, die sinds oktober 2017 in België woont, wou op Sardinië deelnemen aan een lokale politieke meeting. Volgens zijn Belgische advocaat Paul Bekaert zou hij er ook een kunsttentoonstelling bijwonen.

Omdat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem loopt, gingen de alarmbellen af toen hij een vliegtuigticket op zijn naam bestelde. De Italiaanse politie kon de voormalige minister-president daarom op de luchthaven opwachten en hem arresteren toen zijn vliegtuig op het eiland landde.

Puigdemont is intussen vrijgelaten, maar moet wel op Sardinië blijven tot zijn zaak uitgeklaard is.

Waar ging deze zaak weer over?

Puigdemont en zijn Catalaanse regering werden in 2017 uit hun ambt gezet, nadat ze de Catalaanse onafhankelijkheid hadden uitgeroepen na een volgens de Spaanse grondwet onwetting referendum.

De voltallige Catalaanse regering werd vervolgens aangeklaagd voor rebellie, opruiing, malversaties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Een groot deel van de Catalaanse leiders is sindsdien opgepakt en voor de rechtbank gebracht, maar anderen, onder wie Carles Puigdemont, zijn Spanje ontvlucht.

Puigdemont verblijft al sinds 2017 in ons land, net als Toni Comín en Clara Ponsatí. Het trio kreeg parlementaire onschendbaarheid, nadat ze verkozen waren als Europarlementariër. In maart van dit jaar trok het Europees Parlement die immuniteit echter in. Daarop heeft Spanje een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Puigdemont heeft de opheffing van zijn onschendbaarheid juridisch aangevochten, maar een definitieve uitspraak daarover is er nog niet.

Het is niet de eerste keer dat Puigdemont werd opgepakt nadat hij Spanje ontvluchtte. In 2018 werd hij al eens gearresteerd in Duitsland. Tot een uitlevering kwam het toen niet. Ook het Belgische gerecht heeft de uitlevering steeds geweigerd.

Hoe moet het nu verder?

Het Spaanse parket wil Puigdemont nog altijd vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert hiervoor een celstraf van 25 jaar. Puigdemont “moet voor de rechter verschijnen in Spanje en zich onderwerpen aan de Spaanse justitie”, reageerde de Spaanse premier Pedro Sanchez vrijdag.

Een Italiaanse rechter heeft Puigdemont intussen opnieuw vrijgelaten, zo meldt persbureau ANSA. Rechter Plinia Azzena benadrukte dat de arrestatie van Puigdemont legaal was, maar aangezien het openbaar ministerie van oordeel was dat het niet nodig was Puigdemont om veiligheidsredenen in de gevangenis te houden of huisarrest op te leggen, werd zijn vrijlating bevolen.

Nu moet nog beslist worden of Puigdemont aan Spanje moet worden uitgeleverd. Voorlopig mag hij Sardinië niet verlaten.

Advocaat Bekaert, die sinds de arrestatie nog geen contact had met zijn cliënt, denkt dat er geen uitlevering zal volgen. Volgens hem is met de arrestatie wel een officiële afspraak geschonden.

Er loopt immers nog een procedure bij het Europees Hof in Luxemburg, dat in de komende maanden uitspraak zal doen over de immuniteit van Puigdemont. Spanje heeft uitdrukkelijk gezegd niets te zullen ondernemen zolang die uitspraak er niet is, aldus de advocaat. “Wanneer er een internationaal aanhoudingsmandaat loopt, staat men geseind”, zegt Bekaert. “Waarschijnlijk gaat het om een communicatiefout en heeft Spanje nagelaten om de seining te schrappen, of was er een overijverige Italiaanse agent aan het werk.”

De arrestatie van Puigdemont doet hoe dan ook de spanning oplopen in Spanje, waar een week geleden nieuwe gesprekken opgestart zijn tussen de Spaanse en Catalaanse regeringen. De relatie tussen beide regeringen is ernstig verstoord sinds de mislukte afscheidingspoging. Voor de start van de gesprekken hadden de Spaanse en Catalaanse ministers meer dan anderhalf jaar niet met elkaar gesproken.

Sinds de gebeurtenissen in 2017 klinkt de roep om onafhankelijkheid in Catalonië ook steeds luider. Eerder deze maand vonden in Barcelona nog grote demonstraties plaats.

▶ Bekijk: Advocaat Paul Bekaert over arrestatie van Puigdemont