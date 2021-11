Italiaanse non Raffaella Petrini wordt als eerste vrouw de vicepremier van Vaticaanstad

“Onze wereld heeft behoefte aan vrouwelijke participatie, aan hun leiderschap, hun capaciteiten en hun intuïtie en toewijding”, schreef paus Franciscus een paar weken geleden in een boodschap aan het G20 Women’s Forum. Met de benoeming van Petrini handelt de katholieke leider nu naar zijn eigen oproep.

Het aantal vrouwen op hoge Vaticaanse functies is weliswaar nog altijd op één hand te tellen (het zijn er vijf), en het gaat vaak om tijdelijke en gedeelde benoemingen, maar de benoeming van Petrini is anders. Zij gaat verreweg de belangrijkste positie bekleden, als een soort vicepremier van de kerkelijke ministaat, een rol die eerder door een bisschop werd vervuld.

Petrini is na de president de tweede vrouw in het governatorato, de uitvoerende macht van Vaticaanstad. Internationaalrechtelijk staat de bestuurlijke entiteit los van de Heilige Stoel, waaraan de paus – tevens het staatshoofd – leiding geeft.

Missie

De 52-jarige non wordt onder meer verantwoordelijk voor de Vaticaanse musea, het postbedrijf en de politie. De nieuwe secretaris-generaal werd geboren in Rome en studeerde aan de chique privéuniversiteit LUISS, die gespecialiseerd is in economie en bedrijfskunde.

Ze promoveerde aan een van de pauselijke universiteiten en is sinds jaar en dag universitair docent economie en sociologie. Voor haar benoeming werkte ze in het Vaticaan bij de Congregatie voor de Evangelisatie van Volkeren, die zich bezighoudt met het verspreiden van het geloof.

De aanstelling van Petrini past in het beleid van paus Franciscus. Hij sprak zich niet alleen tijdens het G20 Women’s forum uit voor meer diversiteit, maar probeert die missie ook binnen de katholieke kerk uit te dragen. Niet iedereen in het Vaticaan is enthousiast over het diversiteitsbeleid van de paus, die in conservatief-katholieke kringen toch al niet bijster populair is vanwege zijn relatief linkse standpunten, onder meer op het gebied van economie en migratie.

Eigen koers

Bij het behoudende deel van de kerk maakte Franciscus zich de afgelopen dagen ook al niet geliefder door de Amerikaanse president Joe Biden, die bij hem op bezoek kwam, gerust te stellen. Van de kerkleider mag Biden ter communie blijven gaan, ook al vindt een deel van de Amerikaanse kerk dat de president er te vrije ideeën over abortus op nahoudt om zich als katholiek te mogen beschouwen.

Maar of het nu gaat om Biden of het benoemen van vrouwen, de paus houdt vast aan zijn eigen koers. Ook na deze benoeming is het aantal hooggeplaatste vrouwen weliswaar nog minimaal, maar met de komst van Petrini krijgt het diversiteitsbeleid van Franciscus voor het eerst een gezicht op het hoogste niveau.