Italiaanse kranten zien na ‘miraculeuze doktersbezoeken’ de vuilnismannen van Rome genezen

Rondslingerend afval is een van de grootste plagen van Rome. Als de zon de stad ’s zomers dag na dag opwarmt tot ver boven de 30 graden, beginnen de overvolle vuilcontainers en de er onverschillig naast gegooide rommel flink te stinken. In gelijke pas met de oplopende temperaturen zwellen ook de jaarlijkse klaagzangen van de hoofdstadbewoners, die de rest van de tijd veelal in hun lot berusten, weer luider aan.

Tel daarbij dit jaar een aantal mysterieuze, mogelijk door de georganiseerde misdaad aangestoken afvalbranden op, die dikke zwarte rookwolken over de stad uitbraakten. Nu wil het lot ook nog eens dat Italië een regeringscrisis doormaakt, altijd een ingewikkeld politiek steekspel, maar de directe aanleiding is ditmaal de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale bij de hoofdstad.

De Romeinse vuilnis-tragikomedie heeft, kortom, ook dit jaar geen tekort aan drama. Genoeg reden voor de pers de pijlen weer eens te richten op het gemeentelijk afvalbedrijf Ama, dat bekend staat als corrupt en geïnfiltreerd door de maffia. Het hoge ziekteverzuim onder werknemers is een van de oorzaken waarom het maar niet lukt het eeuwige probleem uit de Eeuwige Stad te verbannen.

La Repubblica grasduint door oude medische verklaringen die na verscherpte controles, ingesteld door het nieuwe management, bij de pers belandden. “Eén vuilnisman leverde een medisch certificaat aan waar op stond: mag niet blootgesteld worden aan afval”, schrijft de krant. Ook andere werknemers wisten volgens het dagblad doktersverklaringen te verkrijgen die ‘grenzen aan het absurde’, om maar ontkomen aan hun zware primaire taak.

De Corriere della Sera spreekt intussen met onverhuld cynisme van ‘miraculeuze doktersbezoeken’ die het nieuwe management in mei en juni liet uitvoeren. De uitkomst was inderdaad opvallend: in twee maanden bleken bij elkaar 335 vuilnismannen weer aan het werk te kunnen.

Daarmee zijn er nog steeds meer dan 1.200 van de 7.100 werknemers deels ziekgemeld, want vóór de nieuwe controles waren dat er ruim 1.600. Daarnaast zijn er 332 mensen volledig ziekgemeld. Zij zijn ook niet in staat om de – veel gewildere – kantoortaken uit te voeren. En ja, er was ook een deel van de vuilnismannen dat bij de nieuwe controles simpelweg niet kwam opdagen.

Grof geschut

Burgemeester Roberto Gualtieri heeft intussen al grover geschut van stal gehaald: hij kondigde aan 655 nieuwe vuilnismannen te willen aannemen, van wie er al 155 in juni bijkwamen. De afgelopen maanden kwamen er dus van de ene op de andere dag honderden vuilnismannen bij, maar bewoners van Rome zien en ruiken elke dag dat het nog niet genoeg is.

Het is dus maar zeer de vraag of Gualtieri het probleem, anders dan zijn (mede om het rondslingerende vuilnis door veel Romeinen gehate) voorganger Virginia Raggi, wél onder controle krijgt. Er is maar een ding echt zeker: de Romeinse vuilnismannen gaan zwaardere tijden tegemoet.

Dat is ongetwijfeld niet geheel onterecht, maar over één feit zwijgen de kranten. De andere 75 procent van de ziekgemelde vuilnismannen, die wel naar de keuring kwamen, maar blijkbaar daadwerkelijk ziek zijn, of tenminste tijdelijk ongeschikt voor het zware werk. Het zou je de arbeidsomstandigheden op de Romeinse vuilniswagens in twijfel kunnen laten trekken, maar zolang de hoofdstad stinkt, bewaren de Italiaanse media die discussie voor een andere keer.