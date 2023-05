Italiaanse historicus beweert brug in achtergrond van ‘Mona Lisa’ te hebben geïdentificeerd

De Italiaanse historicus Silvano Vinceti twijfelt er niet aan dat het de brug Romito di Laterina in de provincie Arezzo is die Leonardo da Vinci heeft geschilderd in het landschap achter de raadselachtige Mona Lisa. Daarmee zou een einde komen aan een mysterie dat in de loop der jaren talloze geschillen heeft aangewakkerd.

Da Vinci schilderde de Mona Lisa in Firenze in de vroege 16e eeuw, en de identiteit van de vrouw op het olieverfschilderij - waarvan algemeen wordt aangenomen dat het Lisa del Giocondo is - heeft tot evenveel speculatie geleid als de verre achtergrond.

In het verleden is de brug onder meer geïdentificeerd als de Ponte Buriano, in de buurt van Laterina, en als de Ponte Bobbio in de Noord-Italiaanse stad Piacenza.

Aan de hand van historische documenten en dronebeelden, en door vergelijkingen te maken tussen het schilderij en foto’s van het gebied, is Vinceti er nu van overtuigd dat het “de Etruskisch-Romeinse brug, Romito” was.

Vier bogen

Het meest veelzeggende detail, vertelde hij aan verslaggevers in Rome, was het aantal bogen: de brug op Da Vinci’s schilderij had vier bogen, net als de Romito. De Ponte Buriano daarentegen heeft zes bogen, terwijl de Ponte Bobbio er meer dan zes heeft.

Van de Romito, die zich over de Arno uitstrekte, is slechts één boog overgebleven, evenals de fundamenten van de brug aan de overzijde van de rivieroever.

Uit documenten van de Medici-familie die in het staatsarchief van Firenze zijn gevonden, blijkt dat de brug tussen 1501 en 1503 “een zeer drukke, functionerende brug” was, aldus Vinceti. Hij wijst erop dat Da Vinci precies in die periode in het Val d’Arno gebied was, eerst in dienst van Cesare Borgia, een kardinaal uit de beruchtste adellijke familie in het Italië van de Renaissance, en vervolgens voor Piero Soderini, een staatsman van de Republiek Firenze.

Vinceti mat de breedte tussen de rivieroevers en stelde aan de hand van de afmetingen van de overgebleven boog vast dat vier bogen van dezelfde grootte perfect over het traject pasten.

“De kenmerkende vorm van de Arno langs dat stuk grondgebied komt overeen met wat Da Vinci afbeeldde in het landschap links van de edelvrouw op het beroemde schilderij”, zegt Vinceti.

Volgens Simona Neri, de burgemeester van Laterina, veroorzaakt Vinceti’s theorie veel opwinding in het stadje van iets meer dan 3.500 inwoners. “We moeten proberen te beschermen wat er over is van de brug, en daar is geld voor nodig”, zegt ze.

Binnenkort wordt er een fietspad aangelegd langs een deel van de Arno dat naast de restanten van de Ponte Romito loopt. Neri hoopt dat de vermeende link met de Mona Lisa meer toeristen naar het gebied zal brengen.