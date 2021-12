Italiaanse bisschop zegt dat de Kerstman niet bestaat, kerk biedt excuses aan

Na woedende reacties van ouders maakte een woordvoerder van de kerk via Facebook excuses voor de uitspraken van de bisschop. ‘Ik druk, vooral uit naam van de bisschop, mijn spijt uit over deze verklaring, die een teleurstelling heeft veroorzaakt bij de allerkleinsten.’

Staglianò's eigen toelichting in de Italiaanse pers had een wat andere toon. Door glashard te zeggen dat de Kerstman niet bestaat, hoopte de bisschop naar eigen zeggen “de ware christelijke betekenis van het kerstfeest te herstellen.” De ouderlijke woede vindt hij dan ook onzin: “Alleen de moeders waren boos. Kinderen weten al dat de Kerstman hun vader of oom is, dus er is geen enkele droom in duigen gevallen.”

De toespraak bevatte goed nieuws voor Belgische kinderen, want volgens de bisschop is Sinterklaas een beter voorbeeld dan de naar zijn smaak veel te commerciële Kerstman. “Sint Nicolaas is in tegenstelling tot de Kerstman gebaseerd op een historisch personage”, meent de bisschop van Noto. Maar uitgerekend de door hem zo gehekelde Amerikaanse Santa Claus deelt juist wortels met Sinterklaas.

Meegebracht over de Atlantische Oceaan door Nederlandse migranten raakte hij vermengd met Father Christmas. Zo is hij uiterlijk inderdaad wat verder van de oorspronkelijke bisschop van Mira afgedreven dan de Sinterklaas die wij kennen.

“Het rood van de Kerstmans kleding is bedacht door Coca Cola”, stelde Staglianò verder, maar ook dat klopt niet. Coca Cola heeft met zijn reclames weliswaar sterk bijgedragen aan de bekendheid van de kerstman, maar ook in de 19de en vroege 20ste eeuw werd hij al afgebeeld in zijn karakteristieke rood-witte tenue.

Poptheologie

Staglianò heeft hoge verwachtingen van het verruilen van de kerstman, in Italië bekend als Babbo Natale (‘Papa Kerst'), voor de Nederlandse versie van de goedheiligman. “Als de Kerstman Sint Nicolaas was, zouden kinderen zich leren openstellen voor het idee van wederzijdse hulp en solidariteit door cadeautjes te geven aan armere kinderen.”

Naar eigen zeggen wilde de Siciliaanse bisschop ‘poptheologie’ bedrijven, maar de Italiaanse media zijn van zijn poging niet onder de indruk. “Dit is geen poptheologie, maar een miskleun”, oordeelde de Corriere della Sera. Het dagblad doopte Staglianò om tot ‘bisschop Grinch’, vernoemd naar een monster uit een Amerikaans kinderboek, dat het kerstfeest verpest door alle cadeaus en kerstversiering te stelen.

De Kerstman had in Italië sowieso een publicitair zware week, want donderdag beroofde een als Babbo Natale verklede overvaller een apotheek in een buitenwijk van Rome. De man, gehuld in volledige kerstmannenoutfit inclusief witte snor en baard, bedreigde de apotheker met een pistool. De politie heeft hem nog niet gevonden.