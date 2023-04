Italiaan transformeert veld in reusachtig portret van Picasso, die 50 jaar geleden overleed

Samenle­ving Reportage ‘Ik heb al 165.000 euro uitgegeven. Ik had die verbouwing totaal onderschat.’ Is (ver)bouwen te duur geworden in Vlaanderen? ‘Ik heb al 165.000 euro uitgegeven. Ik had die verbouwing totaal onderschat.’ Is (ver)bouwen te duur geworden in Vlaanderen?