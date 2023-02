‘It takes three to tango’: is cd&v de Vlaamse regering - alweer - naar de afgrond aan het drijven?

Wat is cd&v écht van plan in het stikstofdossier? Die vraag klinkt steeds luider binnen N-VA en Open Vld. Zijn de christendemocraten onder leiding van voorzitter Sammy Mahdi bereid om de Vlaamse regering opnieuw naar de rand van de afgrond te drijven? ‘It takes three to tango’, waarschuwt minister-president Jan Jambon (N-VA).

Even terug in de tijd, naar zondag 25 september 2022. Na dagenlang onderhandelen over de begrotingsplannen zit de Vlaamse regeringstop opnieuw samen aan het Brusselse Martelaarsplein. De bedoeling is om door te gaan tot er een akkoord is. Op maandag moeten de plannen voorgesteld worden in het Vlaams Parlement. Minister-president Jambon (N-VA) wordt er verwacht voor zijn beleidsverklaring.

Cd&v heeft een voorstel op tafel gelegd waarin de kinderbijslag gekoppeld wordt aan de spilindex. N-VA en Open Vld willen er niets van weten. Ze denken dat de christendemocraten uiteindelijk wel zullen plooien. Maar dat gebeurt niet. Onder aanvoering van de nieuwe cd&v-voorzitter Sammy Mahdi moet Jambon met lege handen naar het parlement. Een blamage. Het lot van de Vlaamse regering hangt een hele week aan een zijden draadje. Tot cd&v uiteindelijk toch inbindt en de eis rond de kinderbijslag laat vallen.

Met de voeten slepen

De herinnering aan de crisis rond de kinderbijslag is vandaag levendiger dan ooit op het Martelaarsplein. Al wekenlang wordt achter de schermen druk onderhandeld over het omstreden stikstofakkoord. N-VA wil het dossier zo snel mogelijk afronden, liefst nog deze week. Open Vld lijkt daartoe bereid, indien er een aantal (stevige) aanpassingen komen aan het oorspronkelijke stikstofakkoord van februari 2022. Maar cd&v – ja, wát met cd&v?

De christendemocraten houden voorlopig vast aan hun eisen. Ze willen dat het stikstofakkoord grondig vertimmerd wordt. Iets waar men het zeker bij N-VA, maar ook bij Open Vld niet mee eens is. Met het verstrijken van de dagen en het naderen van de start van de krokusvakantie neemt de onrust toe. “Ze slepen enorm met de voeten en stellen alles ter discussie”, zegt een N-VA-bron. “Ze komen met voorstellen af waardoor je de doelstelling voor stikstof mist. Ik begrijp niet waar ze juist naartoe willen met dit dossier.”

Als er tegen het einde van deze week geen akkoord klaarligt, dreigt volgens Open Vld alweer een “diepe crisis”. Naar eigen zeggen willen de liberalen best volgen in een heel aantal opmerkingen van cd&v bij het bestaande stikstofakkoord. “Maar het grotere kader opnieuw in vraag stellen, daar gaan we niet in mee. Dat is ook al duidelijk gemaakt aan de partij”, reageert een blauwe bron. “We zijn echt bevreesd. Het been nog eens stijf houden gaat nefast eindigen voor cd&v. En als ze dan finaal toch moeten slikken, wordt het helemaal een catastrofe.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt al langer de analyse dat het stikstofprobleem in Vlaanderen zo snel mogelijk opgelost moet worden. Anders dreigen rechters straks een vergunningenstop op te leggen, zoals in Nederland. Een stop die onder meer de luchthaven van Zaventem zou kunnen treffen, na de Antwerpse haven de belangrijkste groeimotor van het land. Demir heeft al eerder verklaard dat cd&v een gigantische historische last draagt in dit dossier door het probleem “vijftien jaar lang” te laten verrotten.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Beeld BELGA

Broek afsteken

Cd&v-voorzitter Mahdi houdt zich voorlopig op de achtergrond. De kans dat hij snel zal inbinden lijkt klein. Maar binnen de partij wordt de nakende crisissfeer wel afgedaan als politiek ‘gespin’. N-VA en Open Vld proberen cd&v weg te zetten als de kwaaie tante, klinkt het. In tegenstelling tot de septemberverklaring is er nu geen harde deadline die gehaald moet worden. Als er enkele dagen langer moet worden onderhandeld om het akkoord solide te maken, dan is dat maar zo voor cd&v.

De christendemocraten benadrukken dat hun vragen bij het stikstofakkoord meer dan gegrond zijn. En dan wordt in één adem Demir met de vinger gewezen: zij hield de 20.000 bezwaarschriften van de boeren erg lang voor zich. Waarna de andere partijen pas te elfder ure de documenten gauw-gauw konden inkijken, met enkel potlood en papier om notities te maken. Lees: het is niet cd&v dat de boel vertraagd heeft.

“Het is niet dat wij geen akkoord willen. Het moet niet langer duren”, klinkt het in de entourage van Vlaams landbouwminister Jo Brouns (cd&v). Daar wordt onderstreept dat er wel degelijk vooruitgang geboekt is. “N-VA heeft in de onderlinge gesprekken de deur opengezet om op termijn gelijkaardige stikstofnormen te hanteren voor landbouw en industrie – een belangrijke eis van ons. Als dat kan, dan kunnen we stilaan de landing inzetten.” N-VA ontkent dat het om een toegeving gaat.

Hoe dan ook: de klok tikt. En het geduld van Jambon lijkt stilaan op. Het debacle rond de kinderbijslag in september heeft hij sowieso ervaren als een zware persoonlijke vernedering. “Ik zal het niet verbergen: er zijn nog een paar moeilijke knelpunten. De tijd dringt, het is tijd om te beslissen. Ik wil dat de komende dagen doen”, zei de minister-president woensdagmiddag in het Vlaams Parlement. Cd&v kreeg hierbij een duidelijke waarschuwing: “In deze: it takes three to tango.”