It's a wrap: zuiderse auberginerolletjes

Wat heb je nodig?

2 aubergines

1 el gedroogde oregano

2 teentjes look, geperst

8 plakjes prosciutto crudo

150 g feta

4 el tapenade van olijven

120 g zongedroogde tomaten

2 voorgekookte rode bieten, in plakjes

handvol rucola

4 el olijfolie

peper



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd de uiteinden weg van de aubergines en snijd in plakken van 1/2 cm.

Stap 2: Meng de oregano en de look met de olijfolie. Bestrijk hiermee de aubergineplakken en bak ze goudbruin in een koekenpan.

Stap 3: Bestrijk elke aubergineplak aan één zijde met wat tapenade.

Beleg vervolgens de helft van elke plak met wat rucola. Leg er een plakje prosciutto op, enkele zongedroogde tomaten, enkele plakjes rode biet en wat verkruimelde feta. Sluit de aubergineplak en kruid met peper.

Leg alle plakken op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 10 à 15 minuten in de oven.