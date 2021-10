Israëlische regering verhoogt druk op inwoners die nog geen derde prik hebben laten zetten

Ook wie positief test op Covid-19 moet uiterlijk zes maanden daarna een nieuwe prik krijgen. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid zou de maatregel mogelijk gevolgen hebben voor meer dan een miljoen mensen.

De groene pas wordt in Israël in bijna alle gebieden van het openbare leven gebruikt: alle personen ouder dan drie jaar moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, hersteld of negatief getest zijn wanneer ze willen deelnemen aan sportieve of culturele evenementen, en sportscholen, musea, restaurants, universiteiten of conferenties willen bezoeken. Kinderen tot twaalf jaar kunnen gratis worden getest.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is inmiddels zo'n 61 procent van de ongeveer 9,4 miljoen inwoners tweemaal gevaccineerd, zo'n 37 procent kreeg al drie prikken in de arm. Voorwaarde voor de derde vaccinatie is dat het minstens vijf maanden geleden is dat de tweede dosis werd toegediend.

Boosterinjectie

Israël begon eind juli als eerste land ter wereld met het geven van boosterinjecties. De autoriteiten besloten dat zo'n booster noodzakelijk is nadat uit cijfers van Volksgezondheid bleek dat de doeltreffendheid van de toegediende vaccins sinds begin juni sterk is gedaald.

Begin september registreerde Israël meer dan 11.000 nieuwe besmettingen per dag, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Sindsdien is het aantal besmettingen langzaam gedaald. Experts waarschuwen echter nog steeds dat de gezondheidszorg overbelast is door zwaar zieke coronapatiënten die niet zijn gevaccineerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de overgrote meerderheid van de momenteel 600 ernstig zieke patiënten niet gevaccineerd.