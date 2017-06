Israëlische minister wil kunstmatig eiland bouwen voor de kust van Gaza

De Israëlische minister van Inlichtingen heeft een video uitgebracht waarin zijn plan voor een artificieel eiland voor de kust van Gaza uit de doeken wordt gedaan. Volgens minister Yisrael Katz zou het eiland een goede zaak zijn voor de geïsoleerde noodlijdende regio.







De Israëlische minister van Inlichtingen Yisrael Katz wil een eiland bouwen in de Middellandse Zee, op zo'n vijf kilometer van Gaza, dat via een lange brug met het vasteland verbonden wordt. Het eiland zelf zou ongeveer vier kilometer lang zijn, met een haven waar passagiers en goederen kunnen afgezet worden en overgebracht naar Gaza. Zelfs een luchthaven behoort tot de toekomstmogelijkheden.



"Het initiatief van een kunstmatig eiland moet een antwoord bieden op een realiteit die slecht is voor de Palestijnen en niet goed voor Israël," zo zegt de verteller in de video. Een bewaakte brug moet het eiland verbinden met het vasteland. ©kos

Blokkade De Gazastrook, een regio met ongeveer twee miljoen inwoners, grenst aan Egypte en Israël. In 2007 nam Hamas de controle van het gebied over. De Palestijnse islamitische beweging verdreef er de Palestijnse Autoriteit, die de rest van de Palestijnse Gebieden bestuurt. Israël stelde vervolgens een blokkade van Gaza in.



Het luchtruim, de zee en vier van de zes grensovergangen worden gecontroleerd door het Israëlische leger, waardoor de bevoorrading van de regio erg problematisch verloopt. Egypte beperkt ook de toegang tot het gebied via de twee zuidelijke grensovergangen. Gaza beschikt zelf niet over een haven of een luchthaven. Critici en mensenrechtenorganisaties noemen de blokkade een collectieve straf voor de inwoners van het gebied. In de haven kunnen goederen afgeleverd worden die bestemd zijn voor de bevoorrading van Gaza. Alles zal gecontroleerd worden door Israëlische militairen. ©kos

Vijf miljard dollar Volgens Katz zou het eiland vijf miljard dollar (4,93 miljard euro) kosten en gefinancierd worden door internationale donoren. De bouw van het eiland, dat eigen energiecentrales en een waterzuiveringsstation krijgt, neemt naar schatting vijf jaar in beslag.



De Israëlische marine zal patrouilleren in de omgeving en Israëlische militairen moeten alles inspecteren dat het eiland binnenkomt. Een internationale politiemacht moet volgens het plan instaan voor de veiligheid van het eiland en een controlepost bemannen die de brug verbindt met Gaza. In geval van een veiligheidsprobleem, kan een deel van de brug omhooggehaald worden. In geval van een veiligheidsprobleem kan een deel van de brug opgehaald worden. ©kos

Escalatie van crisis vermijden Met het eiland wil Katz de bevoorrading van Gaza vergemakkelijken. Dat moet tegelijkertijd tegemoetkomen aan de noden van de noodlijdende bevolking en de internationale kritiek op Israël terugdringen.



"Hij gelooft erin omdat hij weet dat als er niets gedaan wordt, we geconfronteerd zullen worden met een humanitaire crisis of een nieuwe oorlog", zegt Arye Shalicar, hoofd buitenlandse zaken op het miniserie van Inlichtingen. "Zeven jaar geleden was bijna iedereen ertegen, maar sindsdien hebben we twee oorlogsfases gehad met Hamas. Veel mensen, in de politiek en bij de veiligheidsdiensten, begonnen te beseffen dat dit een goede oplossing zou kunnen zijn." De passagiersterminal. ©kos

Beperkte steun Katz loopt al zeven jaar met het idee rond, maar kon nooit op veel bijval rekenen, maar recent is de interesse voor zijn plan aangewakkerd. De minister stelde de video eerder deze maand voor aan het Israëlische kabinet en wist daarmee enkele collega's te overtuigen.



De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman blijft echter een tegenstander van het project. Hij ziet het eiland als een "beloning" voor Hamas. "Hamas zal zeggen dat het dankzij hun strijd een investering van miljarden en een nieuwe haven in Gaza heeft gekregen," klinkt het.



De uiteindelijke beslissing ligt in handen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, maar zijn visie op de plannen is niet gekend.



Katz is een van de leidende figuren in Netanyahu's partij Likud. Hij wil zich kandidaat stellen als partijleider wanneer de termijn van de premier erop zit. De Israëlische marine zal patrouilleren in de omgeving. ©kos