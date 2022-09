Israëlische kogel doodde zeer waarschijnlijk Palestijnse journalist, concludeert ook Israël nu

De dood van Abu Akleh op 11 mei in Jenin, tijdens een actie van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever, leidde tot veel internationale ontzetting. Ze was een van de bekendste Palestijnse journalisten en werd geroemd om de verhalen die ze maakte over de dagelijkse realiteit van de Israëlische bezetting.

Israël zelf hield lange tijd vast aan twee scenario's. Het ene scenario luidde dat Abu Akleh in een vuurgevecht met Palestijnse militanten per ongeluk werd getroffen door Israëlisch vuur. Het tweede scenario was dat Palestijnse militanten door ongericht vuur verantwoordelijk waren voor de dood van de journalist.

Volgens het Israëlische leger zijn beide scenario’s nog steeds mogelijk, maar voor het eerst kenschetst het land het eerste scenario als duidelijk waarschijnlijker dan het tweede. Verdere conclusies zal Israël niet trekken. Het onderzoek van het leger sluit aan bij conclusies van onder meer de Verenigde Staten.

Kogel overhandigd

Na lang getouwtrek overhandigden de Palestijnen de kogel waarmee Abu Akleh werd doodgeschoten in juli aan de VS. Op basis van dat forensische bewijsstuk kwamen Amerikaanse onderzoekers tot een vergelijkbare conclusie als het Israëlische leger nu. Israël had om de kogel verzocht omdat het zei zonder niet vast te kunnen stellen wie de kogel had afgevuurd, maar de Palestijnen vertrouwden een Israëlisch onderzoek niet.

De conclusies die het Israëlische leger nu trekt zullen dat wantrouwen bij de Palestijnen niet wegnemen. Volgens de Palestijnen werd er bewust op Abu Akleh geschoten. Ook haar werkgever Al Jazeera trok die conclusie. Ze was door haar helm en scherfvest duidelijk herkenbaar als journalist, stellen zij.

Israël, en eerder ook de Verenigde Staten, zegt dat het bewijsmateriaal die conclusie niet ondersteunt: Israëlische militairen zagen haar en een collega die gewond raakte aan voor Palestijnse militanten, luidt de Israëlische lezing. Het was een “onfortuinlijk incident”, aldus Aviv Kochavi, de hoogste generaal van het leger.

Op basis waarvan Israël Abu Akleh identificeerde als militant, is echter niet duidelijk. Media als CNN en The New York Times concludeerden op basis van beeld- en geluidmateriaal en gesprekken met ooggetuigen dat er helemaal geen militanten in de buurt waren van Abu Akleh. Toch blijft het Israëlische leger ook nu nog volhouden dat die militanten er mogelijk wel waren.

Geen vervolging

Omdat Abu Akleh volgens Israël hoe dan ook niet bewust werd beschoten, verbindt Israël verder geen strafrechtelijke gevolgen aan haar dood. De militair die de kogel afvuurde én degenen die de bevelen uitvaardigden, hoeven geen straf te vrezen.

De familie van Abu Akleh zegt dat Israël met het onderzoek “gepoogd heeft de waarheid te verdoezelen en verantwoordelijkheid te ontlopen”. De conclusies vinden ze niet verrassend: “Het is voor iedereen duidelijk dat Israëlische oorlogsmisdadigers hun eigen misdaden niet kunnen onderzoeken. Toch zijn we nog steeds diep gegriefd, gefrustreerd en teleurgesteld.”