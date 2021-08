Israël voert luchtaanvallen uit op doelen in Libanon, voor het eerst in zeven jaar

Bij de wederzijdse beschietingen raakte niemand gewond. Beide partijen namen doelbewust alleen onbewoond gebied onder vuur. ‘Maar indien nodig kunnen we escaleren’, zei Nasrallah in een televisietoespraak op al-Manar, het televisiekanaal van Hezbollah.

Op woensdag werden vanuit zuid-Libanon drie raketten op Israël afgevuurd. Wie er achter die beschieting zit is onbekend. Palestijnse militanten in het gebied schieten zo nu en dan raketten af. Israël antwoordde met artillerie en later met luchtaanvallen. Daarop lanceerde Hezbollah vrijdag negentien raketten, een forse escalatie. Tien van die raketten werden door het Israëlische raketverdedigingssysteem Iron Dome neergehaald, de rest landde in onbewoond gebied.

De Israëlische premier Naftali Bennett dreigde op zijn beurt ook met escalatie. Hij stelde zondag dat Israël de Libanese regering verantwoordelijk houdt voor raketbeschietingen vanuit Libanon. Volgens dezelfde doctrine bombardeerde Israël in 2006 de civiele infrastructuur van Libanon, waaronder bruggen en een energiecentrale, nadat Hezbollah bij een aanval op een grenspatrouille drie Israëlische militairen doodde en twee anderen ontvoerde. Ook zij bleken later gedood.

Libanese woede

Bij de daaropvolgende oorlog in 2006 stierven zeker 1.100 Libanezen, grotendeels burgers, en meer dan 160 Israëliërs, grotendeels militairen. Israëliërs in het noorden van het land leefden wekenlang in angst voor de continue raketaanvallen. In zuid-Libanon vielen ook na de oorlog nog honderden gewonden en tientallen doden, doordat boeren of kinderen op tot dan toe onontplofte Israëlische clustermunitie stuitten.

Sinds die oorlog leven beide partijen in een broos evenwicht, met zo nu en dan wederzijdse beschietingen die tot nu toe niet verder escaleerden. Zowel Israël als Hezbollah geven ook ditmaal aan niet uit te zijn op oorlog. Tegelijkertijd zeggen zij daarop voorbereid te zijn. Israël heeft herhaaldelijk gezegd dat Hezbollah nu veel beter bewapend is dan in 2006, met 130 duizend raketten die het hele land kunnen bereiken.