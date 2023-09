‘Israël voert apartheidsregime op Westelijke Jordaanoever’, verklaart oud-chef van de Mossad

Pardo sluit daarmee aan in een steeds langer wordende rij van Israëlische prominenten die hun rechtssysteem vergelijken met de situatie in het Zuid-Afrika van de vorige eeuw. Een open brief van academici, geestelijken en andere vooraanstaande figuren met een vergelijkbare boodschap is sinds vorig jaar ruim tweeduizend keer ondertekend, onder meer door de voormalige voorzitter van de Knesset Avraham Burg en de bekende historicus Benny Morris. Maar uit de mond van veiligheidsfunctionarissen als Pardo krijgt de beschuldiging in Israël nog meer gewicht.

“Dit is een apartheidsstaat”, aldus Pardo woensdag in een interview met persbureau Associated Press. “Een gebied waar twee volkeren worden berecht onder twee rechtssystemen, dat is een apartheidsstaat.” De oud-inlichtingenchef verwijst daarmee naar de situatie op de Westelijke Jordaanoever, sinds 1967 bezet door Israël.

Pardo wijst erop dat Israëlische staatsburgers vrij kunnen reizen in Israël en de 60 procent van de Jordaanoever waar het Israëlische leger de dienst uitmaakt. Palestijnen daarentegen hebben toestemming nodig om Israël te betreden, en als ze in bezet gebied reizen moeten ze langs checkpoints van het leger, waar ze uren in de rij kunnen staan.

Systematische onderdrukking

De beschuldiging dat Israël een apartheidsregime voert is niet nieuw. In navolging van Israëlische mensenrechtenorganisaties hebben ook Human Rights Watch en Amnesty International deze aanklacht gemaakt. Zij baseren zich onder meer op de definitie van apartheid van het Internationaal Strafhof: ‘Een geïnstitutionaliseerd regime van systematische onderdrukking en overheersing van één raciale groep over een andere’.

In een verklaring veroordeelt de Israëlische regeringspartij Likoed de uitspraken van Pardo. “In plaats van Israël en het Israëlische leger te verdedigen, belastert Pardo Israël”, aldus de partij. “Het Israëlische leger handelt moreel om de burgers van Israël te beschermen en tegelijkertijd te voorkomen dat onschuldigen gewond raken. Ziekenhuizen in Israël behandelen zowel Joden als Arabieren, Israëli’s en Palestijnen. Arabieren en Joden studeren en werken samen in Israël.”

Pardo werd in 2011 door premier Benjamin Netanyahu aangesteld als directeur van de Mossad, en vervulde die functie tot 2016. Hij wil niet ingaan op de vraag of hij in die tijd ook al van mening was dat er in de bezette gebieden sprake is van apartheid. Wel stelt hij dat de omgang met de Palestijnen een van Israëls meest dringende kwesties is, belangrijker dan het Iraanse kernprogramma waar hij zich als Mossad-chef mee bezighield.

Omstreden hervormingen

Sinds zijn aftreden is Pardo uitgegroeid tot een uitgesproken criticus van premier Netanyahu en in het bijzonder de omstreden juridische hervormingen die hij probeert door te drukken. De leiders van het protest tegen de wet hebben zich tot dusver weinig uitgelaten over de bezetting, uit angst om nationalistische medestanders van zich te vervreemden. Pardo’s woorden zijn een teken dat daar mogelijk verandering in komt.

Pardo pleit ervoor dat er een duidelijke grens komt tussen Israël en de Palestijnen. Anders komt volgens hem het Joodse karakter van de staat in gevaar. Binnenkort wonen er vermoedelijk meer Arabieren in Israël en de bezette gebieden dan Joden. “Israël moet kiezen wat het wil”, aldus Pardo.