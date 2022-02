Israël staat klaar om joden uit Oekraïne te evacueren, desnoods alle 200.000

Het zou om grote aantallen kunnen gaan: er wonen in Oekraïne naar schatting zo’n 200.000 mensen die volgens de Israëlische Wet op Terugkeer uit 1950 het recht hebben zich in de Joodse Staat te vestigen. Het is echter onduidelijk hoeveel van hen er op dit moment voor voelen om Oekraïne effectief te verlaten. Volgens de Israëlische krant Haaretz is er geen sprake van paniek binnen de gemeenschap in Oekraïne, maar dat zou kunnen veranderen als Russische soldaten daadwerkelijk de grens overtrekken, zegt een woordvoerder van Israëlische regering tegen het dagblad.

De Israëlische minister van Diaspora, Nachman Shai, zei zondag dat het land er is om ‘joden te helpen, waar zij zich ook bevinden, als hun leven in gevaar is of als ze in de problemen komen’. Hij schreef dit weekeinde aan premier Naftali Bennett dat ‘de staat zich moet voorbereiden op onmiddellijke immigratie en opname van joodse Oekraïeners. Dat is onze taak als natiestaat van het joodse volk, naast de evacuatie van Israëlische burgers in de regio.’

14.000 Ethiopische joden

Dergelijke acties heeft Israël eerder ook al uitgevoerd. In 2014 bijvoorbeeld, toen separatisten samen met Russische troepen de Krim annexeerden, trokken duizenden joden naar Israël (in vier jaar tijd waren dat er in totaal 30.000). In 1991 werden er in 36 uur tijd meer dan 14.000 Ethiopiërs uit Addis Abeba overgebracht naar de joodse staat.

De geschiedenis van het jodendom in Oekraïne gaat ver terug. Het chassidisme, een ultra-orthodoxe stroming van het geloof, heeft bijvoorbeeld wortels in dit land. Deze gemeenschappen zijn er in verschillende periodes van de geschiedenis tot bloei gekomen, maar tegelijkertijd hebben de joden zwaar geleden onder pogroms en massamoord onder bijvoorbeeld de tsaren, tijdens de communistische revolutie en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Oekraïense joden op weg naar een religieuze bijeenkomst in Kiev. Beeld Barcroft Media via Getty Images

Gemeenschap verdeeld

Het voortdurende conflict in het oosten van het land heeft de gemeenschap daar echter verdeeld. Er woonden zo’n 30.000 joden in en rond de stad Donetsk. Een deel van hen is gevlucht naar de Oekraïense hoofdstad Kiev of naar Israël, terwijl een ander, kleiner, deel is achtergebleven.

Rabbi Pinchas Vishedski, de voormalige leider van de gemeenschap in Donetsk, die nu in Kiev verblijft, zei vorige maand al tegen de krant Haaretz dat ‘wij hier altijd zijn om iedereen te helpen die onze hulp nodig heeft’. ‘Als er vluchtelingen aankomen, weten wij wat we moeten doen, hoe we hen moeten ontvangen, en waar we hen kunnen opvangen. Wij hebben, helaas, ervaring.’

Ondertussen verblijven er naar schatting nog zo’n 15.000 Israëliërs in Oekraïne. Afgelopen zondag riep de Israëlische premier Naftali Bennett hen op om het land te verlaten. ‘Kom naar huis’, zei hij aan het begin van een kabinetsbijeenkomst. ‘Wacht niet op een situatie waarin je echt terug wilt keren, en het niet meer mogelijk is.’