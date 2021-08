Israël scherpt coronaregels weer aan: gezondheidspas voor kinderen vanaf 3 jaar

Voortaan moet iedereen van 3 jaar of ouder een certificaat kunnen tonen dat bewijst dat ze gevaccineerd of hersteld zijn, of negatief getest hebben. Dat hebben de autoriteiten gisteravond beslist. Die Green Pass kan vanaf volgende week woensdag gevraagd worden op sport- en cultuurevenementen, maar ook in fitnessstudio’s, restaurants en beurzen.

Evenementen binnen zonder zitplaatsen zijn nog mogelijk voor groepen tot 1.000 mensen, voor buitenevenementen is er een maximum van 5.000 aanwezigen.

De Green Pass werd in Israël in februari geïntroduceerd. Intussen is goed 58 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Wereldwijd is het land het eerste dat begonnen is met een derde prik voor mensen ouder dan 60. Op dit moment hebben al 600.000 mensen een derde keer een vaccin gekregen.