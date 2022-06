Israël roept burgers op om Turkije te verlaten uit angst voor Iraanse aanvallen

De afgelopen weken zouden verschillende Israëli’s in Turkije al bijna het slachtoffer zijn geworden van een aanval. De Israëlische veiligheidsdiensten hebben volgens Lapid “grote inspanningen” moeten leveren om hen uit handen te houden van de Iraanse Revolutionaire Garde. Turkije, dat grenst aan Iran, zou de veiligheidsdiensten daarbij hebben geholpen.

Door de aanhoudende dreiging heeft buitenlandminister Lapid de Israëlische bevolking nu in televisie-boodschap opgeroepen om Istanboel zo snel mogelijk te verlaten en om Turkije in zijn geheel te vermijden als vakantiebestemming. Ook waarschuwde de minister Iran om niet aan te vallen. “Niemand zal wegkomen met een aanval op Israëli’s. We zullen de daders vinden, waar ze ook zijn.”

Nucleaire onderhandelingen

Eind mei had Israël het reisadvies voor Turkije al aangescherpt, nadat Iran had gezworen om wraak te nemen voor de moord op Hassan Sayad Khodai, een kolonel van de Revolutionaire Garde. Khodai werd op 22 mei doodgeschoten bij zijn huis in Teheran. Israël heeft de verantwoordelijkheid voor die aanval ontkend noch bevestigd. Jeruzalem beschuldigde Khodai er wel van onderdeel te zijn van een geheime Iraanse eenheid die belast is met ontvoeringen en moorden op buitenlanders, waaronder Israëlische burgers en functionarissen. Iran heeft het bestaan van zo'n militie nooit bevestigd.

De spanningen tussen beide landen zijn flink opgelopen sinds de Iraniërs met de Amerikanen onderhandelen over een nieuw nucleair akkoord. Israël is fel gekant tegen zo'n deal en sommige Iraanse analisten stellen dat de aanval op Khodai bedoeld was om de nucleaire onderhandelingen te ondermijnen. Turkije probeert de banden met Israël juist aan te halen na jarenlange conflicten. Ondanks de beschadigde relatie tussen beide landen is Turkije een populaire vakantiebestemming voor Israëli's.